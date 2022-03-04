Рада поддерживает введение миротворческих сил – Корниенко

Верховная Рада выступает за введение в Украину миротворческих сил.

Источник: Заявление первого вице-спикера Рады Александра Корниенко, которое цитирует сайт ВРУ.

Прямая речь: "Считаем необходимым введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года".

Реклама:

Детали: Вице-спикер подчеркнул, что депутаты также требуют немедленного введения бесполетной зоны над территорией Украины, что позволит защитить гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критическую инфраструктуру.

Кроме того, парламент призывает открыть "зеленые коридоры" для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, поставки гуманитарной помощи пострадавшим и гражданским

Что было ранее: 3 марта Верховная Рада утвердила указ президента Украины "Об всеобщей мобилизации", а также приняла ряд законов об усилении ответственности за коллаборационизм, преступления против государства и пропаганду агрессора.