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Рада поддерживает введение миротворческих сил – Корниенко

Пятница, 4 марта 2022, 12:18

Верховная Рада выступает за введение в Украину миротворческих сил.

Источник: Заявление первого вице-спикера Рады Александра Корниенко, которое цитирует сайт ВРУ.

Прямая речь: "Считаем необходимым введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года".

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Детали: Вице-спикер подчеркнул, что депутаты также требуют немедленного введения бесполетной зоны над территорией Украины, что позволит защитить гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критическую инфраструктуру.

Кроме того, парламент призывает открыть "зеленые коридоры" для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, поставки гуманитарной помощи пострадавшим и гражданским

Что было ранее: 3 марта Верховная Рада утвердила указ президента Украины "Об всеобщей мобилизации", а также приняла ряд законов об усилении ответственности за коллаборационизм, преступления против государства и пропаганду агрессора.

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Темы: Александр Корниенко миротворцыВерховная Рада
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