ЗАЭС: система работает стабильно, но на станции находятся "кадыровцы"
Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре обстреляли и захватили российские войска, они контролируют админздания и проход на станцию. Несмотря на это, энергосистема работает так, как и должна работать.
Источник: в.и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин в эфире одного из каналов
Детали: По словам Котина, когда начались обстрелы в ночь на пятницу, работники станции начали переводить реакторы в наиболее опасное состояние – два энергоблока были остановлены.
Сейчас работает только один блок, находившийся на самом значительном расстоянии от российских обстрелов.
Дословно глава Энергоатома: "Сегодня эксплуатацию блоков продолжает вести наш персонал, но на станции находятся примерно взвод "кадыровцев".
Мы отключили от системы два энергоблока, это почти 2000 мегаватт. Это было очень быстро. Энергосистема справилась с этим. Это было ночью, когда большого энергопотребления в стране не было. Но система до сих пор работает так, как должна работать. Это доказывает, что система даже в изолированном режиме без России и Беларуси может работать так, как нужно.
И это лучшее доказательство того, что мы можем подключаться к европейской энергосистеме".
Детали: Котин также сообщил, что в бою ночью на АЭС находились две вражеские бригады. Одна – российская, вторая – так называемые "кадыровцы".
Также было много военных автомобилей, включая танки, БТР. Они проводили обстрел территории АЭС.
"Было попадание в первый энергоблок, а также в так называемую "грязную эстакаду", а также был уничтожен один из корпусов учебно-тренировочного центра. Еще они обстреливали админздание и проходную, пока фактически не зашли на станцию и взяли ее под контроль вместе с персоналом ", – добавил он.
Напомним: