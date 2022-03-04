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ЗАЭС: система работает стабильно, но на станции находятся "кадыровцы"

Евгений Руденко, Светлана КизиловаПятница, 4 марта 2022, 16:31

Запорожскую атомную электростанцию ​​в Энергодаре обстреляли и захватили российские войска, они контролируют админздания и проход на станцию. Несмотря на это, энергосистема работает так, как и должна работать.

Источник: в.и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин в эфире одного из каналов

Детали: По словам Котина, когда начались обстрелы в ночь на пятницу, работники станции начали переводить реакторы в наиболее опасное состояние – два энергоблока были остановлены.

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Сейчас работает только один блок, находившийся на самом значительном расстоянии от российских обстрелов.

Дословно глава Энергоатома: "Сегодня эксплуатацию блоков продолжает вести наш персонал, но на станции находятся примерно взвод "кадыровцев".

Мы отключили от системы два энергоблока, это почти 2000 мегаватт. Это было очень быстро. Энергосистема справилась с этим. Это было ночью, когда большого энергопотребления в стране не было. Но система до сих пор работает так, как должна работать. Это доказывает, что система даже в изолированном режиме без России и Беларуси может работать так, как нужно.

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И это лучшее доказательство того, что мы можем подключаться к европейской энергосистеме".

Детали: Котин также сообщил, что в бою ночью на АЭС находились две вражеские бригады. Одна – российская, вторая – так называемые "кадыровцы".

Также было много военных автомобилей, включая танки, БТР. Они проводили обстрел территории АЭС.

"Было попадание в первый энергоблок, а также в так называемую "грязную эстакаду", а также был уничтожен один из корпусов учебно-тренировочного центра. Еще они обстреливали админздание и проходную, пока фактически не зашли на станцию ​​и взяли ее под контроль вместе с персоналом ", – добавил он.

Напомним:

  • Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что в боях в Энергодаре погибли трое нацгвардейцев.
  • В Офисе президента Украины считают, что российское командование знало, чем угрожает целой Европе масштабная танковая атака Запорожской атомной станции.

Темы: ЗапорожьеАЭСвойна
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