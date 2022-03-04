Зеленский к НАТО: Не сможете откупиться литрами топлива за литры крови украинцев

Президент Владимир Зеленский жестко раскритиковал отказ стран-членов НАТО ввести бесполетную зону в небе над Украиной и заявил, что Североатлантический альянс также будет нести ответственность за гибель украинцев.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Все разведки стран НАТО прекрасно знают о планах врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжать наступление. Как можно? Понимая, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной!

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Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб, неуверен, внутренне, хотя может обладать оружием в разы сильнее, чем у нас.

Вы должны были думать о людях, о человечности. А о чем вы думали на том заседании?

Все люди, которые погибнут с этого дня – погибнут и из-за вас! Из-за вашей слабости, из-за вашей разобщенности.

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Все, что смог Альянс сегодня – это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное, чтобы мы могли поджечь Будапештский меморандум? Чтобы лучше горело? Но он уже для нас сгорел в огне российских войск.

Разве такого НАТО мы хотели?! Разве такой Альянс вы строили?!

Сегодня руководство НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись сделать "бесполетную зону".

Вы могли "закрыть небо", но… Но…

Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить свои страны – страны Североатлантического союза. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за общую свободу, за наше общее будущее!".

Детали: Президент раскритиковал проведение саммита министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в целом, назвав его "слабым".

Однако он поблагодарил друзей Украины среди стран-членов НАТО, которые, несмотря на слабую позицию Альянса, продолжают стоять бок о бок с Украиной и помогать в оказании сопротивления врагу.

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