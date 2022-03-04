Зеленский к НАТО: Не сможете откупиться литрами топлива за литры крови украинцев

Президент Владимир Зеленский жестко раскритиковал отказ стран-членов НАТО ввести бесполетную зону в небе над Украиной и заявил, что Североатлантический альянс также будет нести ответственность за гибель украинцев.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Все разведки стран НАТО прекрасно знают о планах врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжать наступление. Как можно? Понимая, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной!

Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб, неуверен, внутренне, хотя может обладать оружием в разы сильнее, чем у нас.

Вы должны были думать о людях, о человечности. А о чем вы думали на том заседании?

Все люди, которые погибнут с этого дня – погибнут и из-за вас! Из-за вашей слабости, из-за вашей разобщенности.

Все, что смог Альянс сегодня – это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное, чтобы мы могли поджечь Будапештский меморандум? Чтобы лучше горело? Но он уже для нас сгорел в огне российских войск.

Разве такого НАТО мы хотели?! Разве такой Альянс вы строили?!

Сегодня руководство НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись сделать "бесполетную зону".

Вы могли "закрыть небо", но… Но…

Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить свои страны – страны Североатлантического союза. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за общую свободу, за наше общее будущее!".

Детали: Президент раскритиковал проведение саммита министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в целом, назвав его "слабым".

Однако он поблагодарил друзей Украины среди стран-членов НАТО, которые, несмотря на слабую позицию Альянса, продолжают стоять бок о бок с Украиной и помогать в оказании сопротивления врагу.

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