В России блокируют YouTube

В России начались проблемы с видеохостингом YouTube.

Источник: Громадське радіо в Twitter

Детали: О том, что ресурс заблокирован, свидетельствуют данные сервиса Globalcheck. При выборе российского региона отображается нулевая доступность видеохостинга.

В Росії почалися проблеми відеохостингом YouTube. Про те, що він заблокований свідчать дані сервісу Globalcheck. При виборі російського регіону відображається нульова доступність відеохостингу.



Більше ніяких шоу на ніч, чи відео за сніданком, лише стрімка інтернет ізоляція 🌐 pic.twitter.com/C929U5he1P