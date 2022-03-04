Bloomberg и ряд иностранных вещателей останавливают работу в России из-за закона о "фейках"

Bloomberg News, американские вещатели CNN и CBS News, австралийский вещатель ABC News, канадский CBC приостанавливают работу в России после принятия там закона о "фейках".

Источник: представители ABC News и CBS News в Deadline, CBC, главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт, представитель CNN в The Hollywood Reporter

Детали: Джон Миклетвейт сказал, что это изменение Уголовного кодекса России, кажется, призвано превратить любого независимого репортера в преступника и "делает невозможным сохранение любого подобия нормальной журналистики внутри страны".

Реклама:

CNN также приостанавливает вещание в России.

Обновлено: Вскоре стало известно, что ABC News и CBS News прекращают трансляцию из России "из-за нового закона о цензуре".

Вещатель CBC также заявил, что "присоединяется к другим СМИ в отстаивании свободной прессы и беспрепятственного доступа к точной независимой журналистике в Украине и России", отметив, что он "очень обеспокоен новым законодательством, принятым в России, которое, похоже, криминализирует независимое информирование о текущей ситуации в Украине и России".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 4 марта Госдума в РФ приняла закон "о фейках", он предусматривает наказание за "ложную" информацию о российских военных в Украине - до 15 лет лишения свободы.

Напомним: Ряд нейтральных и оппозиционных СМИ в России приостанавливают свою работу из-за этого закона: в частности, "Дождь", "Эхо Москвы" и Znak.com

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", телеканала "Дождь" и других СМИ, где рассказывается правда о вторжении российских войск в Украину и происходящее называется войной, вторжением или нападением.