В Херсоне – масштабный митинг, чтобы выгнать оккупантов. Агрессор пытается запугать стрельбой

В Херсоне снова собирается митинг патриотических сил, российские оккупанты подтягивают силы.

Источник: очевидцы с места происшествия для УП

Детали: Представители оккупационных сил РФ в Херсоне намерены блокировать проведение патриотического мероприятия.

Для этого оккупанты подтягивают под Херсонскую ОГА 60 представителей силового блока и 10 резерва.

Приведенный силовой блок будет одет в черную форму, похожую на обмундирование украинских правоохранителей, а также они будут вооружены травматическим оружием и газовыми баллончиками.

Таким образом функционеры РФ постараются предотвратить попадание активистов в здание ХОГА.

По данным УП, это не помешало патриотам Херсона выйти на митинг.

Оккупанты открыли стрельбу в воздух

Что было ранее: В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.

Однако, россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил гордых украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.