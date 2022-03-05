В Херсоне – масштабный митинг, чтобы выгнать оккупантов. Агрессор пытается запугать стрельбой
В Херсоне снова собирается митинг патриотических сил, российские оккупанты подтягивают силы.
Источник: очевидцы с места происшествия для УП
Детали: Представители оккупационных сил РФ в Херсоне намерены блокировать проведение патриотического мероприятия.
Для этого оккупанты подтягивают под Херсонскую ОГА 60 представителей силового блока и 10 резерва.
Приведенный силовой блок будет одет в черную форму, похожую на обмундирование украинских правоохранителей, а также они будут вооружены травматическим оружием и газовыми баллончиками.
Таким образом функционеры РФ постараются предотвратить попадание активистов в здание ХОГА.
По данным УП, это не помешало патриотам Херсона выйти на митинг.
Оккупанты открыли стрельбу в воздух
Что было ранее: В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.
Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.
Однако, россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил гордых украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.