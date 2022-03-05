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Под Николаевом сбили еще один самолет оккупантов: пилота захватили в плен

Денис КарловскийСуббота, 5 марта 2022, 16:16
Фото иллюстративное: Getty images

Недалеко от Николаева украинские защитники уничтожили очередной военный самолет российских оккупантов, захватив в плен пилота.

Источник: Военно-морские силы ВСУ, глава Николаевской военной администрации Виталий Ким

Дословно ВМС: "Еще один самолет сбит в городе Очаков.

Российская Федерация уже не первый день пытается уничтожить город Очаков, в том числе, совершая постоянные авиационные налеты, устрашая мирное население.

Но Украина мужественно обороняется.

Так, сегодня, 5 марта, во время очередного налета авиации один из наших военных моряков сбил самолет Российской Федерации, а именно Су-25. Пилоты взяты в плен".

Детали: Самолет совершил свой "последний" полет из аэродрома в городе Саки во временно оккупированном Крыму.

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Сбитый самолет русских оккупантов
Сбитый самолет русских оккупантов
Фото: пресс-служба ВМС ВСУ

На видео видно, как в поле за городом самолет оккупантов от огня разлетается вдребезги.

На другой видеозаписи украинские защитники спрашивают пилота о его имени, фамилии, воинской части, звании и местонахождении его подразделения. Однако из-за сильного шума ветра невозможно разобрать, что говорит оккупант.

Вероятно, пилот успел катапультироваться с самолета, хотя на видео его комбинезон окровавлен.

Предыстория:

  • С начала войны 24 февраля украинская система противовоздушной обороны уничтожила 39 вражеских самолетов и 40 вертолетов.
  • Утром 5 февраля украинские военные сумели сбить российский военный вертолет.
  • Ким заявил, что 5 марта украинские бойцы уничтожили три вражеских вертолета в Николаевской области. В Военно-морских силах Украины добавили еще один к ним.
  • Под Черниговом также был сбит российский штурмовой самолет. Один пилот был захвачен живым в плен, другой оккупант погиб.

Темы: НиколаевРосcиявойнаВооруженные силы
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