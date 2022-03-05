Под Николаевом сбили еще один самолет оккупантов: пилота захватили в плен

Недалеко от Николаева украинские защитники уничтожили очередной военный самолет российских оккупантов, захватив в плен пилота.

Источник: Военно-морские силы ВСУ, глава Николаевской военной администрации Виталий Ким

Дословно ВМС: "Еще один самолет сбит в городе Очаков.

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Российская Федерация уже не первый день пытается уничтожить город Очаков, в том числе, совершая постоянные авиационные налеты, устрашая мирное население.

Но Украина мужественно обороняется.

Так, сегодня, 5 марта, во время очередного налета авиации один из наших военных моряков сбил самолет Российской Федерации, а именно Су-25. Пилоты взяты в плен".

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Детали: Самолет совершил свой "последний" полет из аэродрома в городе Саки во временно оккупированном Крыму.

Сбитый самолет русских оккупантов Фото: пресс-служба ВМС ВСУ

На видео видно, как в поле за городом самолет оккупантов от огня разлетается вдребезги.

На другой видеозаписи украинские защитники спрашивают пилота о его имени, фамилии, воинской части, звании и местонахождении его подразделения. Однако из-за сильного шума ветра невозможно разобрать, что говорит оккупант.

Вероятно, пилот успел катапультироваться с самолета, хотя на видео его комбинезон окровавлен.

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