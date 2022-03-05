Под Николаевом сбили еще один самолет оккупантов: пилота захватили в плен
Недалеко от Николаева украинские защитники уничтожили очередной военный самолет российских оккупантов, захватив в плен пилота.
Источник: Военно-морские силы ВСУ, глава Николаевской военной администрации Виталий Ким
Дословно ВМС: "Еще один самолет сбит в городе Очаков.
Российская Федерация уже не первый день пытается уничтожить город Очаков, в том числе, совершая постоянные авиационные налеты, устрашая мирное население.
Но Украина мужественно обороняется.
Так, сегодня, 5 марта, во время очередного налета авиации один из наших военных моряков сбил самолет Российской Федерации, а именно Су-25. Пилоты взяты в плен".
Детали: Самолет совершил свой "последний" полет из аэродрома в городе Саки во временно оккупированном Крыму.
На видео видно, как в поле за городом самолет оккупантов от огня разлетается вдребезги.
На другой видеозаписи украинские защитники спрашивают пилота о его имени, фамилии, воинской части, звании и местонахождении его подразделения. Однако из-за сильного шума ветра невозможно разобрать, что говорит оккупант.
Вероятно, пилот успел катапультироваться с самолета, хотя на видео его комбинезон окровавлен.
Предыстория:
- С начала войны 24 февраля украинская система противовоздушной обороны уничтожила 39 вражеских самолетов и 40 вертолетов.
- Утром 5 февраля украинские военные сумели сбить российский военный вертолет.
- Ким заявил, что 5 марта украинские бойцы уничтожили три вражеских вертолета в Николаевской области. В Военно-морских силах Украины добавили еще один к ним.
- Под Черниговом также был сбит российский штурмовой самолет. Один пилот был захвачен живым в плен, другой оккупант погиб.