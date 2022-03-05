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Зеленский попросил конгрессменов США "закрыть небо" над Украиной

Денис КарловскийСуббота, 5 марта 2022, 17:09
Зеленский попросил конгрессменов США закрыть небо над Украиной
Президент Владимир зеленский общается с конгрессменами в zoom. фото: пресс-служба офиса президента

Президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с 200 конгрессменами США, попросив их помочь в введении "бесполетной зоны" в небе над Украиной.

Источник: пресс-служба Офиса президента, два сенатора, участвовавших во встрече, в комментарии американскому медиа CNN

Детали: Источник сказал, что Зеленский попросил сенаторов посодействовать с введением еще более строгих санкций против России, в частности в секторе энергетики, а также запретом платежных систем Mastercard i Visa на российской территории.

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Сенатор, с которым пообщались журналисты, сказал, что президент Зеленский просил запретить импорт российской нефти в США.

Кроме того, Зеленский призвал оказать больше военной помощи Украине, в частности, в виде передачи истребителей. Президент объяснил, что страны НАТО могут передать истребители советского производства, для которых у украинских пилотов есть соответствующая подготовка и опыт управления.

В то же время президент поблагодарил американских союзников за предоставление оружия и другой материальной помощи, но объяснил, что украинские военные нуждаются в еще большем поставке оружия и материальной помощи.

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В конце разговора несколько украинских сенаторов поблагодарили Зеленского за его лидерство в борьбе с российской агрессией и выразили свою поддержку Украине. Некоторые из них сказали "Слава Украине!" на украинском языке, что, по словам источника CNN, "очевидно растрогало президента".

Встреча началась в 16:30 (по киевскому времени) и длилась около часа. В пресс-службе Офиса президента сказали, что во встрече принимали участие около 200 членов Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Предыстория:

  • Вечером 4 марта Зеленский записал видеообращение, в котором жестко раскритиковал нежелание НАТО вводить "бесполетную зону" над Украиной. Он сказал, что Альянсу не удастся "откупиться литрами топлива за литры крови украинцев", пролитых от ракетных и авиаударов российских оккупантов.

  • На саммите в Брюсселе 4 марта страны НАТО отказались "закрывать небо" над Украиной. В то же время, после окончания саммита на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг сумел лишь предупредить, что российские оккупанты будут предпринимать еще более жестокие и сокрушительные действия против украинцев в предстоящие дни войны.
  • После такого решения Кулеба сказал, что украинцы разочарованы несостоятельностью НАТО быть сильным военным союзом, способным к защите мира от войны.
  • Согласно социологическому опросу, проведенному 3-4 марта, более 70% американцев поддерживают введение "бесполетной зоны" в небе над Украиной.

  • По данным издания Bloomberg, Белый дом размышляет о возможности запрета импорта российской нефти в США.

Темы: ЗеленскийСШАвойнаНАТО
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