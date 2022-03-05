Зеленский попросил конгрессменов США "закрыть небо" над Украиной

Президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с 200 конгрессменами США, попросив их помочь в введении "бесполетной зоны" в небе над Украиной.

Источник: пресс-служба Офиса президента, два сенатора, участвовавших во встрече, в комментарии американскому медиа CNN

Детали: Источник сказал, что Зеленский попросил сенаторов посодействовать с введением еще более строгих санкций против России, в частности в секторе энергетики, а также запретом платежных систем Mastercard i Visa на российской территории.

Сенатор, с которым пообщались журналисты, сказал, что президент Зеленский просил запретить импорт российской нефти в США.

Кроме того, Зеленский призвал оказать больше военной помощи Украине, в частности, в виде передачи истребителей. Президент объяснил, что страны НАТО могут передать истребители советского производства, для которых у украинских пилотов есть соответствующая подготовка и опыт управления.

В то же время президент поблагодарил американских союзников за предоставление оружия и другой материальной помощи, но объяснил, что украинские военные нуждаются в еще большем поставке оружия и материальной помощи.

В конце разговора несколько украинских сенаторов поблагодарили Зеленского за его лидерство в борьбе с российской агрессией и выразили свою поддержку Украине. Некоторые из них сказали "Слава Украине!" на украинском языке, что, по словам источника CNN, "очевидно растрогало президента".

Встреча началась в 16:30 (по киевскому времени) и длилась около часа. В пресс-службе Офиса президента сказали, что во встрече принимали участие около 200 членов Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Предыстория: