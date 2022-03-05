Мариуполь в блокаде: враг фактически взял в плен 400 тысяч украинцев

Оккупанты, сорвавшие эвакуацию мариупольцев, фактически взяли в плен целый город.

Источник: городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Мариуполь не один день находится в блокаде, 6 дней идет непрерывный обстрел жилых массивов, рушится инфраструктура, много раненых, много людей, которых мы уже не увидим.

Реклама:

Нас убивают как нацию. Нас уничтожают как народ Украины. Российские оккупанты стали по периметру города и из разных запрещенных орудий обстреливают жилые кварталы. Мы сегодня очень ждали "зеленый коридор".

Я получил как мэр указание организовать транспорт и локации для эвакуации людей. И в этот момент, как мы уходили, вражеские российские войска нарушили режим тишины и начали обстрел. Чудом не пострадали люди, но пострадала техника. Нам нужны гарантии безопасности. Шесть дней идут обстрелы. Мы надеемся, что сегодня переговоры придут к тому, чтобы был коридор. Мы со своей стороны делаем все необходимое".

Детали: Он отметил, что Мариуполь – это 400 тысяч граждан, взятых под контроль российскими оккупантами - это фактически плен.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, враги оставили город без воды и электроэнергии.

В то же время, по его словам, на высшем государственном уровне Украина пытается договориться о "зеленом коридоре" для Мариуполя.

Предыстория: