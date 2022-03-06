Мариуполь в блокаде: враг фактически взял в плен 400 тысяч украинцев
Оккупанты, сорвавшие эвакуацию мариупольцев, фактически взяли в плен целый город.
Источник: городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в эфире украинского телевидения
Прямая речь: "Мариуполь не один день находится в блокаде, 6 дней идет непрерывный обстрел жилых массивов, рушится инфраструктура, много раненых, много людей, которых мы уже не увидим.
Нас убивают как нацию. Нас уничтожают как народ Украины. Российские оккупанты стали по периметру города и из разных запрещенных орудий обстреливают жилые кварталы. Мы сегодня очень ждали "зеленый коридор".
Я получил как мэр указание организовать транспорт и локации для эвакуации людей. И в этот момент, как мы уходили, вражеские российские войска нарушили режим тишины и начали обстрел. Чудом не пострадали люди, но пострадала техника. Нам нужны гарантии безопасности. Шесть дней идут обстрелы. Мы надеемся, что сегодня переговоры придут к тому, чтобы был коридор. Мы со своей стороны делаем все необходимое".
Детали: Он отметил, что Мариуполь – это 400 тысяч граждан, взятых под контроль российскими оккупантами - это фактически плен.
По его словам, враги оставили город без воды и электроэнергии.
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В то же время, по его словам, на высшем государственном уровне Украина пытается договориться о "зеленом коридоре" для Мариуполя.
Предыстория:
- Российская армия пообещала, что с 9 утра прекратит огонь и откроет 2 гуманитарных коридора для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в направлении Запорожья, планировалось, что эвакуация из Мариуполя продлится несколько дней по определенному маршруту и что 5 марта люди смогут выезжать с 11:00 до 16:00.
- Однако в итоге российская сторона нарушила договоренности о "зеленом коридоре" и начала обстрел, эвакуацию перенесли и людям сказали расходиться.