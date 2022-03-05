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Мариуполь в блокаде: враг фактически взял в плен 400 тысяч украинцев

Алена МазуренкоСуббота, 5 марта 2022, 23:12
Мариуполь в блокаде: враг фактически взял в плен 400 тысяч украинцев
фото: мариупольский горсовет

Оккупанты, сорвавшие эвакуацию мариупольцев, фактически взяли в плен целый город.

Источник: городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Мариуполь не один день находится в блокаде, 6 дней идет непрерывный обстрел жилых массивов, рушится инфраструктура, много раненых, много людей, которых мы уже не увидим.

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Нас убивают как нацию. Нас уничтожают как народ Украины. Российские оккупанты стали по периметру города и из разных запрещенных орудий обстреливают жилые кварталы. Мы сегодня очень ждали "зеленый коридор".

Я получил как мэр указание организовать транспорт и локации для эвакуации людей. И в этот момент, как мы уходили, вражеские российские войска нарушили режим тишины и начали обстрел. Чудом не пострадали люди, но пострадала техника. Нам нужны гарантии безопасности. Шесть дней идут обстрелы. Мы надеемся, что сегодня переговоры придут к тому, чтобы был коридор. Мы со своей стороны делаем все необходимое".

Детали: Он отметил, что Мариуполь – это 400 тысяч граждан, взятых под контроль российскими оккупантами - это фактически плен.

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По его словам, враги оставили город без воды и электроэнергии.

В то же время, по его словам, на высшем государственном уровне Украина пытается договориться о "зеленом коридоре" для Мариуполя.

Предыстория:

  • Российская армия пообещала, что с 9 утра прекратит огонь и откроет 2 гуманитарных коридора для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в направлении Запорожья, планировалось, что эвакуация из Мариуполя продлится несколько дней по определенному маршруту и что 5 марта люди смогут выезжать с 11:00 до 16:00.
  • Однако в итоге российская сторона нарушила договоренности о "зеленом коридоре" и начала обстрел, эвакуацию перенесли и людям сказали расходиться.

Темы: МариупольРосcиявойнаУкраина
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