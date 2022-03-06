"Радио Свобода" остановило работу в РФ

Корпорация "Радио Свобода" приостанавливает работу в РФ.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Отмечается, что местные налоговые органы 4 марта приступили к процедуре банкротства российского юридического лица "Радио Свобода", а полиция усилила давление на журналистов. Уточняется, что за последнюю неделю девять русскоязычных сайтов Радио Свобода были заблокированы после того, как оно отказалось выполнить требования российского правительства удалить информацию о вторжении России в Украину. Ночью с 3 на 4 марта российские власти заблокировали в пределах России доступ к сайтам и проектам "Радио Свобода", включая круглосуточную русскоязычную телесеть "Настоящее время", созданную в сотрудничестве с "Голосом Америки".

Детали: Президент корпорации Джейми Флай отметил, что это решение принято "Радио Свобода" не по собственному желанию, а "было навязано нам из-за нападения режима Путина на правду".

Дословно заявление "Радио Свобода": "Эти атаки Кремля на способность "Радио Свобода" действовать в России являются кульминацией многолетней кампании давления на "Радио Свобода", которое сохраняло физическое присутствие в России с 1991 года, когда по приглашению тогдашнего президента Бориса Ельцина создало московское бюро".

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