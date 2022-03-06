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Россия приказала хоронить своих военных в братских могилах, чтобы скрыть потери в Украине

Воскресенье, 6 марта 2022, 05:37
ФОТО: GETTY

Минобороны России приказало хоронить своих военных в братских могилах с присвоением номера, в частности, на территории Беларуси.

Источник: документ для "для служебного пользования", подписанный заместителем министра обороны России Алексеем Криворучко, обнародованный Оперативным командованием "Север" в FB

Детали: Документ издан с целью "противодейстивия... роспространения информации с украинской стороны о потерях Вооруженных сил Российской Федерации через подконтрольный спецслужбам Украины Telegram-канал "Ищи своих".

Дословно: "Требую:

Обеспечить з 1 марта 2022 г. скрытый вывоз (в ночное время) тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в пункты постоянной дислокации и их захоронение в братской могиле (в том числе в Республике Беларусь) с присвоением номера.

При невозможности проведения эвакуации тел с 1 марта 2022 г. принять меры для их уничтожения на месте".  

Что предшествовало: МВД Украины запустило сайт 200rf.com ("Ищи своих"), на котором публикует фото и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники могли их найти. В России заблокировали  сайт "Ищи своих", но россияне могли искать своих родных через одноименный Telegram-канал.

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Напомним: В конце декабря в России был создан национальный стандарт с инструкцией для быстрой организации братских могил во время войны или чрезвычайных ситуаций.

Темы: Росcиявойна
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