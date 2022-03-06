Россия приказала хоронить своих военных в братских могилах, чтобы скрыть потери в Украине

Минобороны России приказало хоронить своих военных в братских могилах с присвоением номера, в частности, на территории Беларуси.

Источник: документ для "для служебного пользования", подписанный заместителем министра обороны России Алексеем Криворучко, обнародованный Оперативным командованием "Север" в FB

Детали: Документ издан с целью "противодейстивия... роспространения информации с украинской стороны о потерях Вооруженных сил Российской Федерации через подконтрольный спецслужбам Украины Telegram-канал "Ищи своих".

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Дословно: "Требую:

Обеспечить з 1 марта 2022 г. скрытый вывоз (в ночное время) тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в пункты постоянной дислокации и их захоронение в братской могиле (в том числе в Республике Беларусь) с присвоением номера.

При невозможности проведения эвакуации тел с 1 марта 2022 г. принять меры для их уничтожения на месте".

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Что предшествовало: МВД Украины запустило сайт 200rf.com ("Ищи своих"), на котором публикует фото и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники могли их найти. В России заблокировали сайт "Ищи своих", но россияне могли искать своих родных через одноименный Telegram-канал.

Напомним: В конце декабря в России был создан национальный стандарт с инструкцией для быстрой организации братских могил во время войны или чрезвычайных ситуаций.