Эвакуация в Мариуполе начнется с 12:00 – глава области

Эвакуация мирного населения из Мариуполя начнется в 12:00 6 марта.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в ТГ

Прямая речь Кириленко: "Сегодня (6 марта – ред.) с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. С 12:00 начинается эвакуация мирного населения.

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Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розивка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье".

Детали: Эвакуация населения будет проходить из трех точек муниципальными автобусами:

СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);

Драмтеатр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

Также передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами).

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Сообщается, что в голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста.

Глава облВА призвал выезжающих из города водителей максимально способствовать эвакуации мирного населения – брать с собой людей, заполнять транспорт максимально.

Он также подчеркнул, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено.

Дополнительно уведомлять жителей города будет полиция.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтвердил информацию Донецкой областной военно-гражданской администрации об эвакуации мирного населения.

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