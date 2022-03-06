Эвакуация в Мариуполе начнется с 12:00 – глава области
Эвакуация мирного населения из Мариуполя начнется в 12:00 6 марта.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в ТГ
Прямая речь Кириленко: "Сегодня (6 марта – ред.) с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. С 12:00 начинается эвакуация мирного населения.
Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розивка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье".
Детали: Эвакуация населения будет проходить из трех точек муниципальными автобусами:
- СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);
- Драмтеатр (Театральная площадь, 1)
- Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).
Также передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами).
Сообщается, что в голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста.
Глава облВА призвал выезжающих из города водителей максимально способствовать эвакуации мирного населения – брать с собой людей, заполнять транспорт максимально.
Он также подчеркнул, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено.
Дополнительно уведомлять жителей города будет полиция.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтвердил информацию Донецкой областной военно-гражданской администрации об эвакуации мирного населения.
Предыстория:
- Российская армия пообещала, что с 9 утра 5 марта прекратит огонь и откроет 2 гуманитарных коридора для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в направлении Запорожья, планировалось, что эвакуация из Мариуполя продлится несколько дней по определенному маршруту и что 5 марта люди смогут выезжать с 11:00 до 16:00.
- Однако в итоге российская сторона нарушила договоренности о "зеленом коридоре" и начала обстрел, эвакуацию перенесли и людям сказали расходиться.
- Оккупанты, сорвавшие эвакуацию мариупольцев, фактически взяли в плен целый город, где без воды и электроэнергии сидят 400 тысяч граждан.