Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Эвакуация в Мариуполе начнется с 12:00 – глава области

Ирина БалачукВоскресенье, 6 марта 2022, 10:17
Эвакуация. Фото с Facebook Павла Кириленко

Эвакуация мирного населения из Мариуполя начнется в 12:00 6 марта.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в FacebookЦентр противодействия дезинформации при СНБО Украины в ТГ

Прямая речь Кириленко: "Сегодня (6 марта – ред.) с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. С 12:00 начинается эвакуация мирного населения.

Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розивка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье".

Детали: Эвакуация населения будет проходить из трех точек муниципальными автобусами:

  • СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);
  • Драмтеатр (Театральная площадь, 1)
  • Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

Также передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами).

Сообщается, что в голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Глава облВА призвал выезжающих из города водителей максимально способствовать эвакуации мирного населения – брать с собой людей, заполнять транспорт максимально.

Он также подчеркнул, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено.

Дополнительно уведомлять жителей города будет полиция.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтвердил информацию Донецкой областной военно-гражданской администрации об эвакуации мирного населения.

Предыстория:

  • Российская армия пообещала, что с 9 утра 5 марта прекратит огонь и откроет 2 гуманитарных коридора для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в направлении Запорожья, планировалось, что эвакуация из Мариуполя продлится несколько дней по определенному маршруту и что 5 марта люди смогут выезжать с 11:00 до 16:00.
  • Однако в итоге российская сторона нарушила договоренности о "зеленом коридоре" и начала обстрел, эвакуацию перенесли и людям сказали расходиться.
  • Оккупанты, сорвавшие эвакуацию мариупольцев, фактически взяли в плен целый город, где без воды и электроэнергии сидят 400 тысяч граждан.

Темы: Мариупольвойнабеженцы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Беларусь может начать нападение на Украину до 21:00 11 марта

США отменяют привилегии в торговле с РФ, вводят новое эмбарго и запрет на экспорт роскоши

Мэра Мелитополя похитили оккупанты  – Офис президента

В России заблокировали Instagram

видеоРоссийские самолеты нанесли удар по Беларуси со стороны Украины – ВСУ

Путин сказал Лукашенко о "позитивных сдвигах" на переговорах с Украиной

Все новости...
Чернигов, Харьков, Буча, Овруч, Коростень подверглись наибольшим разрушениям за сутки
Ситуация в областях Украины – утро 6 марта
Больницы в оккупированном Крыму переполнены ранеными россиянами
Враг беспощадно обстреливает Бучу, убивает даже детей, город в осаде – городской совет
Последние новости
18:19
Байден предупредил РФ о "суровой цене" за применение химоружия в Украине
18:09
В Минобороны говорят, что военкоматы накрыла волна желающих стать в строй. Просят потерпеть
18:08
Из Бучи эвакуировали еще почти 2 тысячи человек
17:59
Невакцинированных против COVID-19 педагогов должны возобновить на работе – омбудсмен
17:57
ЧВК Вагнера массово вербует "всякий сброд" для войны с Украиной – наемник
17:53
Беларусь может начать нападение на Украину до 21:00 11 марта
17:50
Минобороны Беларуси назвало фейком информацию о ракетном ударе по их селу
17:45
Макрон ответил на критику Зеленского по поводу слабого сигнала о членстве
17:40
Зеленский и Байден согласовали дальнейшую поддержку Украины и усиление санкций
17:39
США отменяют привилегии в торговле с РФ, вводят новое эмбарго и запрет на экспорт роскоши
Все новости...