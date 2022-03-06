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Под обстрел попал поезд "Киев - Рахов", пострадавших нет

Воскресенье, 6 марта 2022, 11:40

Перед железнодорожной станцией Коростень в Житомирской области под обстрел попал поезд Киев – Рахов.

Источник: прес-служба "Укрзалізниці" в Facebook

Прямая речь: "Перед станцией Коростень произошел обстрел, из-за чего поезд 95 "Киев - Рахов" задержится на 3 часа.

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Поезд держался на безопасном расстоянии, пострадавших или повреждений подвижного состава нет.

Детали: Следующие поезда дальнего сообщения будут следовать обходным путем.

Что было ранее: Укрзалізниця" назначила на 6 марта эвакуационные поезда для выезда за границу.

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Темы: Укрзализныцявойнаобстрел
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