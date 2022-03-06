Под обстрел попал поезд "Киев - Рахов", пострадавших нет
Воскресенье, 6 марта 2022, 12:40
Перед железнодорожной станцией Коростень в Житомирской области под обстрел попал поезд Киев – Рахов.
Источник: прес-служба "Укрзалізниці" в Facebook
Прямая речь: "Перед станцией Коростень произошел обстрел, из-за чего поезд 95 "Киев - Рахов" задержится на 3 часа.
Поезд держался на безопасном расстоянии, пострадавших или повреждений подвижного состава нет.
Детали: Следующие поезда дальнего сообщения будут следовать обходным путем.
Что было ранее: Укрзалізниця" назначила на 6 марта эвакуационные поезда для выезда за границу.