Под обстрел попал поезд "Киев - Рахов", пострадавших нет

Перед железнодорожной станцией Коростень в Житомирской области под обстрел попал поезд Киев – Рахов.

Источник: прес-служба "Укрзалізниці" в Facebook

Прямая речь: "Перед станцией Коростень произошел обстрел, из-за чего поезд 95 "Киев - Рахов" задержится на 3 часа.

Поезд держался на безопасном расстоянии, пострадавших или повреждений подвижного состава нет.

Детали: Следующие поезда дальнего сообщения будут следовать обходным путем.

Что было ранее: Укрзалізниця" назначила на 6 марта эвакуационные поезда для выезда за границу.