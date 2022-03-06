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Путин говорит, что может разговаривать в формате МАГАТЭ-РФ-Украина

"Украинская правда"Воскресенье, 6 марта 2022, 15:10

Президент страны-оккупанта Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что не против встречи в формате МАГАТЭ-РФ-Украина.

Источник: заявление Кремля, которое цитируют "Риа новости"

Детали: Путин заявил, что не против встречи в таком формате, но не в Чернобыле, а по видеоконференции или третьей стране.

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Также президент страны оккупанта обсудил с Макроном положение дел на переговорах Украины и России.

Якобы Путин выразил готовность к "продолжению диалога".

Что было ранее:  В ночь на 4 марта "кадыровцы" – подразделение росгвардии из Чечни – устроили стрельбу и обстреливали здание ЗАЭС, из-за чего возник пожар. На станции была объявлена угроза ядерной катастрофы. 

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Позже ЗАЭС перешла под контроль российско-оккупационных отрядов "кадыровцев".

24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.

Темы: РосcияПутинвойнаМакрон
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