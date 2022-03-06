Ракетный удар по аэропорту Винницы: 6 человек находятся под завалами
В результате ракетных обстрелов Винницкого аэропорта пострадавшие и погибшие есть среди гражданских и военных, но местные власти пока не называют количество. Под завалами находятся 6 человек.
Источник: брифинг местных властей 6 марта
Прямая речь главы областной военной администрации Сергея Борзова: "Есть потери и среди военных и гражданских. Сейчас завалы еще не разобраны, поэтому мы не будем уточнять, сколько людей погибло.
Пострадала и военная часть аэропорта и гражданская. Загорелись цистерны с топливом, но у них (у врага – ред.) не получилось полностью все взорвать. Благодаря слаженным действиям ГСЧС удалось локализовать и потушить пожар".
Детали: Председатель Винницкого горсовета Сергей Моргунов сообщил, что под завалами находятся шесть сотрудников коммунального предприятия Винницкий аэропорт, их состояние пока неизвестно.
Предыстория:
- 8 ракет российские оккупанты запустили по военному объекту в Гавришевке вблизи Винницы 6 марта.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что аэропорт Винницы полностью разрушен.
- По данным ГСЧС, на аэродроме занялся пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Кроме того, было разрушено административное здание. Спасатели деблокировали четырех человек из-под завалов, один из них погиб.
- По данным командования Воздушных сил Украины, российский оккупант нанес ракетный удар по аэродрому Винница из акватории Черного моря с помощью стратегических бомбардировщиков.