Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракетный удар по аэропорту Винницы: 6 человек находятся под завалами

Валентина РоманенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 20:20
Ракетный удар по аэропорту Винницы: 6 человек находятся под завалами

В результате ракетных обстрелов Винницкого аэропорта пострадавшие и погибшие есть среди гражданских и военных, но местные власти пока не называют количество. Под завалами находятся 6 человек.

Источник: брифинг местных властей 6 марта

Прямая речь главы областной военной администрации Сергея Борзова: "Есть потери и среди военных и гражданских. Сейчас завалы еще не разобраны, поэтому мы не будем уточнять, сколько людей погибло.

Реклама:

Пострадала и военная часть аэропорта и гражданская. Загорелись цистерны с топливом, но у них (у врага – ред.) не получилось полностью все взорвать. Благодаря слаженным действиям ГСЧС удалось локализовать и потушить пожар".

Детали: Председатель Винницкого горсовета Сергей Моргунов сообщил, что под завалами находятся шесть сотрудников коммунального предприятия Винницкий аэропорт, их состояние пока неизвестно.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 ракет российские оккупанты запустили по военному объекту в Гавришевке вблизи Винницы 6 марта.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что аэропорт Винницы полностью разрушен.
  • По данным ГСЧС, на аэродроме занялся пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Кроме того, было разрушено административное здание. Спасатели деблокировали четырех человек из-под завалов, один из них погиб.
  • По данным командования Воздушных сил Украины, российский оккупант нанес ракетный удар по аэродрому Винница из акватории Черного моря с помощью стратегических бомбардировщиков.

Темы: Винницавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
Винница
В Виннице схватили с поличным врача, который продал более 200 справок уклонистам
Не скрыться: ГУР в годовщину удара по Виннице напомнило об убитом в РФ командире субмарины
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Последние новости
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: