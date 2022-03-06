Ракетный удар по аэропорту Винницы: 6 человек находятся под завалами

В результате ракетных обстрелов Винницкого аэропорта пострадавшие и погибшие есть среди гражданских и военных, но местные власти пока не называют количество. Под завалами находятся 6 человек.

Источник: брифинг местных властей 6 марта

Прямая речь главы областной военной администрации Сергея Борзова: "Есть потери и среди военных и гражданских. Сейчас завалы еще не разобраны, поэтому мы не будем уточнять, сколько людей погибло.

Пострадала и военная часть аэропорта и гражданская. Загорелись цистерны с топливом, но у них (у врага – ред.) не получилось полностью все взорвать. Благодаря слаженным действиям ГСЧС удалось локализовать и потушить пожар".

Детали: Председатель Винницкого горсовета Сергей Моргунов сообщил, что под завалами находятся шесть сотрудников коммунального предприятия Винницкий аэропорт, их состояние пока неизвестно.

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