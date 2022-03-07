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Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 7 марта

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 марта 2022, 02:34
фото: УЗ

Укрзализныця сообщила об эвакуационных поездах – в пределах Украины и за границу – на 7 марта.

Источник: Укрзализныця в Facebook

Детали: К железнодорожным запланированным сообщениям Укрзалізниця добавила следующие эвакуационные рейсы:

Донецкое направление:

  • 01:00 – Краматорск – Ужгород, 18 вагонов
  • 17:00 – Краматорск – Ужгород, 13 вагонов

Одесское направление:

  • 22:30 - №938/937 Одесса – Ужгород, 19 вагонов

Запорожье:

  • 2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый

Днепр:

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  • 3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно

Кривой Рог:

  • 2 рейса: 12 и 15 вагонов

Харьков:

  • 3 Интерсити+ Харьков – Львов в 07:00, 08:00 и 14:00
  • 3 эвакуационных поезда по 18 вагонов каждый

А также электрички:

  • организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
  • из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
  • из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Также на 7 марта назначены международные эвакуационные рейсы:

  • №954 Львов – Хрубешув в 00:01;
  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
  • № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
  • № 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;
  • № 908/907 Днепр – Хелм в 10:30
  • № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
  • №956 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;
  • № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
  • № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
  • №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
  • № 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;
  • №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
  • № 905/906 Харьков – Хелм в 17:00;
  • №67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм в 19:13;
  • №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Темы: Укрзализныцяэвакуациявойнабеженцы
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