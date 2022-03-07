Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 7 марта

Укрзализныця сообщила об эвакуационных поездах – в пределах Украины и за границу – на 7 марта.

Источник: Укрзализныця в Facebook

Детали: К железнодорожным запланированным сообщениям Укрзалізниця добавила следующие эвакуационные рейсы:

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Донецкое направление:

01:00 – Краматорск – Ужгород, 18 вагонов

17:00 – Краматорск – Ужгород, 13 вагонов

Одесское направление:

22:30 - №938/937 Одесса – Ужгород, 19 вагонов

Запорожье:

ВИДЕО ДНЯ

2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый

Днепр:

3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно

Кривой Рог:

2 рейса: 12 и 15 вагонов

Харьков:

3 Интерсити+ Харьков – Львов в 07:00, 08:00 и 14:00

3 эвакуационных поезда по 18 вагонов каждый

А также электрички:

организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;

из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;

из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Также на 7 марта назначены международные эвакуационные рейсы: