Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 7 марта
Понедельник, 7 марта 2022, 02:34
Укрзализныця сообщила об эвакуационных поездах – в пределах Украины и за границу – на 7 марта.
Источник: Укрзализныця в Facebook
Детали: К железнодорожным запланированным сообщениям Укрзалізниця добавила следующие эвакуационные рейсы:
Донецкое направление:
- 01:00 – Краматорск – Ужгород, 18 вагонов
- 17:00 – Краматорск – Ужгород, 13 вагонов
Одесское направление:
- 22:30 - №938/937 Одесса – Ужгород, 19 вагонов
Запорожье:
- 2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый
Днепр:
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- 3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно
Кривой Рог:
- 2 рейса: 12 и 15 вагонов
Харьков:
- 3 Интерсити+ Харьков – Львов в 07:00, 08:00 и 14:00
- 3 эвакуационных поезда по 18 вагонов каждый
А также электрички:
- организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
- из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
- из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.
Также на 7 марта назначены международные эвакуационные рейсы:
- №954 Львов – Хрубешув в 00:01;
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;
- № 908/907 Днепр – Хелм в 10:30
- № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- №956 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
- № 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;
- №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
- № 905/906 Харьков – Хелм в 17:00;
- №67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм в 19:13;
- №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.