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Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 7 березня

Ольга Глущенко Понеділок, 7 березня 2022, 02:34
фото: УЗ

Укрзалізниця повідомила про евакуаційні потяги – в межах України і за кордон – на 7 березня.

Джерело: Укрзалізниця у Facebook

Деталі: До залізничних запланованих сполучень Укрзалізниця додала такі евакуаційні рейси:

Донецький напрямок:

  • 01:00 - Краматорськ – Ужгород, 18 вагонів
  • 17:00 - Краматорськ - Ужгород, 13 вагонів

Одеський напрямок:

  • 22:30 - №938/937 Одеса – Ужгород, 19 вагонів

Запоріжжя:

  • 2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен

Дніпро:

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  • 3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно

Кривий Ріг:

  • 2 рейси: 12 та 15 вагонів

Харків:

  • 3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00
  • 3 евакуаційних поїзда по 18 вагонів кожен

А також електрички:

  • організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;
  • з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;
  • з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Також на 7 березня призначені міжнародні евакуаційні рейси:

  • № 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;
  • № 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30
  • № 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), з відправленням о 13.20;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
  • № 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;
  • № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.
  • № 905/906 Харків – Хелм о 17:00; 
  • № 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13;
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Теми: Укрзалізницяевакуаціявійнабіженці
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