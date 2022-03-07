Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 7 березня
Понеділок, 7 березня 2022, 01:34
Укрзалізниця повідомила про евакуаційні потяги – в межах України і за кордон – на 7 березня.
Джерело: Укрзалізниця у Facebook
Деталі: До залізничних запланованих сполучень Укрзалізниця додала такі евакуаційні рейси:
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Донецький напрямок:
- 01:00 - Краматорськ – Ужгород, 18 вагонів
- 17:00 - Краматорськ - Ужгород, 13 вагонів
Одеський напрямок:
- 22:30 - №938/937 Одеса – Ужгород, 19 вагонів
Запоріжжя:
ВІДЕО ДНЯ
- 2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен
Дніпро:
- 3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно
Кривий Ріг:
- 2 рейси: 12 та 15 вагонів
Харків:
- 3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00
- 3 евакуаційних поїзда по 18 вагонів кожен
А також електрички:
- організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;
- з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;
- з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.
Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.
Також на 7 березня призначені міжнародні евакуаційні рейси:
- № 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;
- № 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30
- № 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), з відправленням о 13.20;
- № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
- № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
- № 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;
- № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.
- № 905/906 Харків – Хелм о 17:00;
- № 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13;
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.