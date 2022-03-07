Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 7 березня

Укрзалізниця повідомила про евакуаційні потяги – в межах України і за кордон – на 7 березня.

Джерело: Укрзалізниця у Facebook

Деталі: До залізничних запланованих сполучень Укрзалізниця додала такі евакуаційні рейси:

Донецький напрямок:

01:00 - Краматорськ – Ужгород, 18 вагонів

17:00 - Краматорськ - Ужгород, 13 вагонів

Одеський напрямок:

22:30 - №938/937 Одеса – Ужгород, 19 вагонів

Запоріжжя:

2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен

Дніпро:

3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно

Кривий Ріг:

2 рейси: 12 та 15 вагонів

Харків:

3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00

3 евакуаційних поїзда по 18 вагонів кожен

А також електрички:

організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Також на 7 березня призначені міжнародні евакуаційні рейси: