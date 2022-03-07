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В Энергодаре проблемы со связью и продуктами, власти планируют общественные обеды

Елена РощинаПонедельник, 7 марта 2022, 11:19

В Энергодаре Запорожской области есть проблемы со связью и доставкой продуктов, городские власти организуют питание раз в день для тех, кто попал в критическую ситуацию.

Источник: энергодарский городской глава Дмитрий Орлов

Прямая речь: "Ночь в Энергодаре прошла без чрезвычайных ситуаций. Все еще остаются большие проблемы со связью не только в Энергодаре, но и в других населенных пунктах области.

С продуктами питания трудно из-за отсутствия поставок".

Детали: Мэр сообщил, что хлеб пекут, а овощи и некоторые другие сельхозпродукты кое-где продают во дворах и возле магазинов (точные места продажи указать не смог).

Прямая речь: "В случае критической ситуации в школьных столовых будут открыты общественные столовые, где раз в день можно будет поесть тем, у кого не осталось никаких запасов продуктов. Сейчас, если такие редкие случаи уже происходят, свяжитесь с главами ОСМД. Но только в случае критической ситуации!".

Темы: ЭнергодарЗапорожская областьвойнаеда
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