Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В штабе ОМОНа в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв: залетел украинский дрон

Алена МазуренкоПонедельник, 28 августа 2023, 17:01
В штабе ОМОНа в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв: залетел украинский дрон
скриншот

В понедельник 28 августа в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв в здании, где оккупанты обустроили "казарму" ОМОНа. Это была операция местного движения сопротивления в координации с ГУР - в помещение влетел беспилотник.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "28 августа во временно оккупированном Энергодаре прогремел очередной взрыв.

В результате операции местного движения сопротивления, координируемого ГУР МО Украины, "пострадала" импровизированная "казарма" подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1".

После оккупации города "кадыровцы" захватили и переоборудовали для своих нужд здание на ул. Строителей, 46, где ранее находилось местное отделение одного из украинских банков".

Детали: Сообщается, что в 09.50 по указанному адресу 28 августа произошел взрыв.

В результате взрыва пострадал личный состав оккупантов и припаркованные во дворе автомобили.

В помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

Сейчас уточняется информация о количестве убитых и раненых "кадыровцев".

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

После серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную военно-гражданскую администрацию. Сейчас в Энергодаре проходят проверки и ограничен доступ к сети Интернет.

Темы: Энергодарвзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД

Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его

Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру

Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС

Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс

Все новости...
Энергодар
На совещание оккупантов в Энергодаре "залетел" дрон: ранен полковник МВД России – разведка
Персонал ЗАЭС сопротивляется требованию оккупантов запустить блок №4 – "Энергоатом"
Оккупанты в Энергодаре развлекаются автогонками, чем сильно портят экологию - мэр
Последние новости
12:32
Глава АМКУ Пищанская покидает должность, поскольку готовится ее назначение в ФГИУ - депутат
12:27
Польша выдает Украине граждан, которые способствуют незаконному выезду украинцев – СМИ
11:58
Прокуратура ведет тяжбу с Приватбанком за земли в Буковеле
11:55
Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории
11:53
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
11:28
фотоВСУ будут использовать дроны SAKER SCOUT с искусственным интеллектом
11:18
На Волыни собака во время грозы залезла в авто чужих людей: помогали спасатели
11:15
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
11:02
фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД
11:00
В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц
Все новости...
Реклама: