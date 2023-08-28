В штабе ОМОНа в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв: залетел украинский дрон

В понедельник 28 августа в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв в здании, где оккупанты обустроили "казарму" ОМОНа. Это была операция местного движения сопротивления в координации с ГУР - в помещение влетел беспилотник.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "28 августа во временно оккупированном Энергодаре прогремел очередной взрыв.

В результате операции местного движения сопротивления, координируемого ГУР МО Украины, "пострадала" импровизированная "казарма" подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1".

После оккупации города "кадыровцы" захватили и переоборудовали для своих нужд здание на ул. Строителей, 46, где ранее находилось местное отделение одного из украинских банков".

Детали: Сообщается, что в 09.50 по указанному адресу 28 августа произошел взрыв.

В результате взрыва пострадал личный состав оккупантов и припаркованные во дворе автомобили.

В помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

Сейчас уточняется информация о количестве убитых и раненых "кадыровцев".

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

После серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную военно-гражданскую администрацию. Сейчас в Энергодаре проходят проверки и ограничен доступ к сети Интернет.