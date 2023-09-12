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Оккупанты в Энергодаре получили взрывной "подарок" прямо к застолью – ГУР

Валентина РоманенкоВторник, 12 сентября 2023, 16:47
Оккупанты в Энергодаре получили взрывной подарок прямо к застолью – ГУР
скриншот

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области местное движение сопротивления и спецназовцы ГУР специфически поздравили оккупантов с "праздником": количество раненых и погибших уточняется.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки

Детали: В "день подразделений по вопросам миграции системы мвс рф" дрон доставил "подарок" прямо во время праздничного застолья, которое было организовано в помещении оборудованном под "отдел паспортизации" по адресу ул. Строителей, 22.

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В результате поражения в помещении возник пожар, в здание прибыли несколько экипажей "скорой помощи".

Разведчики отмечают, что практически одновременно был поражен радиокумуникационный пункт связи оккупантов, который находился на техническом этаже 14-этажного здания.

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Дословно: "Также "подарок" получили офицеры оккупационной армии, которые разместились в двух "отжатых" коттеджах на окраине города.

Количество раненых и погибших оккупантов уточняется. Мирное население не пострадало".

Темы: Энергодароккупацияразведка
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