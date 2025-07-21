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Плен РФ убивает: мэр сообщил о смерти самого старшего гражданского узника из Энергодара

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 июля 2025, 17:36
Плен РФ убивает: мэр сообщил о смерти самого старшего гражданского узника из Энергодара
фото из соцсетей мэра Энергодара

Во время этапирования в колонию в России умер самый старший гражданский пленный из Энергодара Запорожской области Александр Марков.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram со ссылкой на сына погибшего

Прямая речь: "Самый старший по возрасту гражданский пленный из Энергодара не пережил российских тюрем и застенков.

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Во время этапирования в российский город Усть-Лабинск умер 74-летний гражданский пленный Александр Марков – один из многих незаконно удерживаемых украинцев. Об этом нам сообщил сын умершего".

 

Детали: Пожилого больного мужчину арестовали еще 8 мая 2024 года. Почти год, до марта 2025 года, семье ничего не было известно о его судьбе. И только весной родственники узнали, что оккупационный "суд" приговорил мужчину "за государственную измену" к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Умер Александр Марков 26 июня 2025 года на этапе.

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"Это еще одно напоминание о жестокости, с которой враг обращается с нашими людьми: как с военнопленными, так и гражданскими, в том числе и пенсионерами", – подчеркнул Орлов.

Подробности смерти мужчины и ее точная причина, к сожалению, пока неизвестны.

По данным мэра, по состоянию на июль 2025 года известно о 27 энергодарцах, которые остаются в российском плену: 7 из них – женщины, 13 – это работники Запорожской атомной электростанции.

пленныеЭнергодарвойна
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