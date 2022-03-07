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В Херсоне люди вышли на акцию против окупантів: "Украина превыше всего"

"Украинская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 11:38

В Херсоне, на площади Свободы, местные жители выходят на акции протеста против российской агрессии.

Источник: Видео, которое есть в распоряжении УП, участники акции, которых цитирует Укринформ

Детали: Люди вышли на мирную акцию с флагами Украины и выкрикивают патриотические лозунги: "Слава Украине!", "Украина превыше всего", "Путин ху**о".

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Часть горожан двигается в сторону ОГА, где установлены "ежи".

ВИДЕО ДНЯ

Что было ранее: В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.

Однако, россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил гордых украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.

Темы: ХерсонвойнаРосcия
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