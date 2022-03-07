"Укрзализныця" поймала проводников, которые брали деньги за места в эвакуационных поездах

"Укрзализныця" разоблачила двух проводников, получивших деньги за места на эвакуационных поездах.

Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram

Детали: Внутренняя служба безопасности УЗ в поезде №36 Одесса-Перемышль поймала двух проводников Равнистова К.Е. и Песчанского И.М. на получении с беженцев платы за проезд в размере 1500 грн. с человека.

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Проводники уволены, материалы передаются в правоохранительные органы.

Камышин отметил, что уже несколько дней слышал о схожих единичных случаях в разных городах, но это первый подтвержденный и раскрытый случай.

Дословно: "Обращаюсь к пассажирам. Каждый из нас готов отдать все ради спасения, потому что страшно. Я понимаю вашу готовность предложить плату проводнику за возможность сесть на поезд мимо очереди. Я все понимаю, но прошу – не делайте этого.

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Мы увезем всех желающих. В конце каждого дня мы даем достаточно дополнительных рейсов, чтобы на ключевых эвакуационных вокзалах практически не оставалось пассажиров на ночь".

Больше деталей: Он просит передавать информацию "Укрзализныце" о фактах вымогания денег или попытках подкупа проводников по телефону 0 800 503 111 или через чат-бот УЗ в любом мессенджере.

Следует указать город и дату отправления, номер поезда или город следования и вагон.