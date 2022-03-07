Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еще один российский олигарх выступил против войны

Денис КарловскийПонедельник, 7 марта 2022, 19:39
Еще один российский олигарх выступил против войны
Владимир Лисин в 2019 году. Фото: getty images

Еще один российский олигарх, владелец сталелитейной "Группы НЛМК" Владимир Лисин призвал остановить российскую войну в Украине.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Лисина

Детали: Лисин направил письмо сотрудникам концерна, которое выложили в соцсетях. Российский миллиардер сказал, что гибель людей в Украине - трагедия, которую трудно оправдать или объяснить.

Реклама:

Он призвал к мирному урегулированию через дипломатические переговоры.

В письме Лисин совместно с советом директоров выразил надежду, что война скоро закончится.

Пресс-секретарь концерна подтвердил подлинность письма, выложенного в соцсетях.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Большинство правительств западных стран ввели строгие санкционные ограничения против многих российских олигархов, которых считают приближенным к Кремлю и Путину. Однако Лисин сумел избежать санкционного давления.
  • Российский олигарх Олег Дерипаска 7 марта отреагировал на выступление американского историка Юваля Ноя Харари по поводу российско-украинской войны. Он сказал, что соглашается с тем, что войну нужно как можно скорее прекращать.
  • Российский олигарх еще 27 февраля заявил о необходимости остановить войну. Его поддержал и совладелец "Альфа-банка" Михаил Фридман.

Темы: Росcиявойнасанкцииолигархи
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
Росcия
На Кипре арестовали россиянина, который покупал американскую микроэлектронику для ВПК России
В Пентагоне назвали сайты, которые создали россияне для сбора данных о военных ВСУ
Пентагон: РФ ищет режимы-изгои для получения оружия и боеприпасов
Последние новости
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
Все новости...
Реклама: