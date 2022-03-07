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Еще один российский олигарх выступил против войны

Денис КарловскийПонедельник, 7 марта 2022, 20:39
Владимир Лисин в 2019 году. Фото: getty images

Еще один российский олигарх, владелец сталелитейной "Группы НЛМК" Владимир Лисин призвал остановить российскую войну в Украине.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Лисина

Детали: Лисин направил письмо сотрудникам концерна, которое выложили в соцсетях. Российский миллиардер сказал, что гибель людей в Украине - трагедия, которую трудно оправдать или объяснить.

Он призвал к мирному урегулированию через дипломатические переговоры.

В письме Лисин совместно с советом директоров выразил надежду, что война скоро закончится.

Пресс-секретарь концерна подтвердил подлинность письма, выложенного в соцсетях.

Предыстория:

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  • Большинство правительств западных стран ввели строгие санкционные ограничения против многих российских олигархов, которых считают приближенным к Кремлю и Путину. Однако Лисин сумел избежать санкционного давления.
  • Российский олигарх Олег Дерипаска 7 марта отреагировал на выступление американского историка Юваля Ноя Харари по поводу российско-украинской войны. Он сказал, что соглашается с тем, что войну нужно как можно скорее прекращать.
  • Российский олигарх еще 27 февраля заявил о необходимости остановить войну. Его поддержал и совладелец "Альфа-банка" Михаил Фридман.

Темы: Росcиявойнасанкцииолигархи
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