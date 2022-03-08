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Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 8 марта

Ольга ГлущенкоВторник, 8 марта 2022, 01:25
фото: УЗ

Укрзализныця сообщила расписание движения эвакуационных поездов – зарубежных и в пределах Украины – на 8 марта.

Источник: Укрзализныця в Facebook

Детали: На 8 марта Укрзализныцей запланированы такие эвакуационные рейсы

из Кривого Рога:

  • 10:30 - №915/916 Кривой Рог – Хелм
  • 14:00 - №222/221 Кривой Рог – Львов
  • 19:08 - №229/230 Кривой Рог – Ужгород
  • 20:00 - №206/205 Кривой Рог – Чоп

из Одессы:

  • 22:32 - №238/237 Одесса – Ужгород

Эвакуационные электрички будут курсировать:

  • на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
  • из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
  • из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

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Международные эвакуационные рейсы на 8 марта:

  • №950 Львов – Хрубешув в 00:01;
  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
  • №952 Львов – Хрубешув в 07:10;
  • № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
  • № 908/907 Днепр – Хелм в 08:00
  • № 7614/7615 Кривой Рог – Хелм в 10:30;
  • № 911/912 Днепр – Хелм в 10:30;
  • № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
  • № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
  • № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
  • №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
  • №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

Темы: Укрзализныцяэвакуациябеженцывойна
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