Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 8 березня

Укрзалізниця повідомила розклад руху евакуаційних потягів – закордонних і в межах України – на 8 березня.

Джерело: Укрзалізниця у Facebook

Деталі: На 8 березня Укрзалізницею заплановані такі евакуаційні рейси

з Кривого Рога:

10:30 - №915/916 Кривий Ріг – Хелм

14:00 - №222/221 Кривий Ріг – Львів

19:08 - №229/230 Кривий Ріг – Ужгород

20:00 - №206/205 Кривий Ріг – Чоп

з Одеси:

22:32 - №238/237 Одеса – Ужгород

Евакуаційні електрички курсуватимуть:

на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Міжнародні евакуаційні рейси на 8 березня:

№ 950 Львів – Хрубешув о 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 952 Львів – Хрубешув о 07:10;

№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 908/907 Дніпро – Хелм о 08:00

№ 7614/7615 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;

№ 911/912 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.