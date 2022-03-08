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Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 8 березня

Ольга Глущенко Вівторок, 8 березня 2022, 01:25
фото: УЗ

Укрзалізниця повідомила розклад руху евакуаційних потягів – закордонних і в межах України – на 8 березня.

Джерело: Укрзалізниця у Facebook

Деталі: На 8 березня Укрзалізницею заплановані такі евакуаційні рейси

з Кривого Рога:

  • 10:30 - №915/916 Кривий Ріг – Хелм
  • 14:00 - №222/221 Кривий Ріг – Львів
  • 19:08 - №229/230 Кривий Ріг – Ужгород
  • 20:00 - №206/205 Кривий Ріг – Чоп

з Одеси:

  • 22:32 - №238/237 Одеса – Ужгород

Евакуаційні електрички курсуватимуть:

  • на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;
  • з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;
  • з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

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Міжнародні евакуаційні рейси на 8 березня:

  • № 950 Львів – Хрубешув о 00:01;
  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • № 952 Львів – Хрубешув о 07:10;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 908/907 Дніпро – Хелм о 08:00
  • № 7614/7615 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;
  • № 911/912 Дніпро – Хелм о 10:30;
  • № 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
  • № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Теми: Укрзалізницяевакуаціябіженцівійна
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