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Зеленский раскритиковал Красный Крест: Запрещает использовать его эмблему при эвакуации

Евгений КизиловВторник, 8 марта 2022, 12:11

Президент Владимир Зеленский пожаловался, что международный Красный Крест запрещает Украине использовать его эмблему на машинах для эвакуации населения из окруженных российскими захватчиками украинских городов.

Источник: Зеленский в своем видеообращении

Прямая речь: "Вы знаете, мне сказали, что Красный Крест, Международный Красный Крест, запрещает нам использовать эмблему на наших машинах. Выполняющих гуманитарные миссии. Запрещает Красный Крест, будто это их собственность. И это показательно. Это говорит о многом. О том, что некоторые люди, очень влиятельные люди, решили поставить крест на украинцах".

Детали: Президент заверил, что этого не допустит.

Предыстория: 8 марта окруженным врагом Сумам предоставили "зеленый коридор", и начался первый этап эвакуации. Временные рамки работы гуманитарного коридора – с 10 утра до 21 часов.

В то же время, эвакуацию из Мариуполя Россия снова срывает. Ее войска начали атаку на Мариуполь, не выпуская людей из города. Украина пытается эвакуировать мариупольцев уже несколько дней, но враг не дает этого сделать.

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По словам Зеленского, в Мариуполе от обезвоживания уже погиб ребенок.

Темы: Красный КрестэвакуациявойнаЗеленский
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