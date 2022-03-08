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Зеленский раскритиковал Красный Крест: Запрещает использовать его эмблему при эвакуации

Евгений КизиловВторник, 8 марта 2022, 11:11
Зеленский раскритиковал Красный Крест: Запрещает использовать его эмблему при эвакуации

Президент Владимир Зеленский пожаловался, что международный Красный Крест запрещает Украине использовать его эмблему на машинах для эвакуации населения из окруженных российскими захватчиками украинских городов.

Источник: Зеленский в своем видеообращении

Прямая речь: "Вы знаете, мне сказали, что Красный Крест, Международный Красный Крест, запрещает нам использовать эмблему на наших машинах. Выполняющих гуманитарные миссии. Запрещает Красный Крест, будто это их собственность. И это показательно. Это говорит о многом. О том, что некоторые люди, очень влиятельные люди, решили поставить крест на украинцах".

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Детали: Президент заверил, что этого не допустит.

Предыстория: 8 марта окруженным врагом Сумам предоставили "зеленый коридор", и начался первый этап эвакуации. Временные рамки работы гуманитарного коридора – с 10 утра до 21 часов.

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В то же время, эвакуацию из Мариуполя Россия снова срывает. Ее войска начали атаку на Мариуполь, не выпуская людей из города. Украина пытается эвакуировать мариупольцев уже несколько дней, но враг не дает этого сделать.

По словам Зеленского, в Мариуполе от обезвоживания уже погиб ребенок.

Темы: Красный КрестэвакуациявойнаЗеленский
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