Эвакуированные из Сум — уже на территории Полтавщины
Вторник, 8 марта 2022, 13:08
Эвакуационная колонна из Сум уже въехала в Полтавскую область.
Источник: Полтавская ОГА в Telegram.
Как известно, прокуратура начала досудебное расследование по факту авиаудара российских оккупантов по Сумам в ночь на 8 марта, в результате которого погибли 19 мирных жителей и 2 детей.
Утром 8 марта окруженным врагом Сумам предоставили "зеленый коридор", начался первый этап эвакуации.
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