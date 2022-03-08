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Эвакуированные из Сум — уже на территории Полтавщины

Вторник, 8 марта 2022, 13:08

Эвакуационная колонна из Сум уже въехала в Полтавскую область.

Источник: Полтавская ОГА в Telegram.

Как известно, прокуратура начала досудебное расследование по факту авиаудара российских оккупантов по Сумам в ночь на 8 марта, в результате которого погибли 19 мирных жителей и 2 детей.

Утром 8 марта окруженным врагом Сумам предоставили "зеленый коридор", начался первый этап эвакуации.

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Темы: Сумывойнапереселенцы
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