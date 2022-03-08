Эвакуированные из Сум — уже на территории Полтавщины

Эвакуационная колонна из Сум уже въехала в Полтавскую область.

Источник: Полтавская ОГА в Telegram.

Как известно, прокуратура начала досудебное расследование по факту авиаудара российских оккупантов по Сумам в ночь на 8 марта, в результате которого погибли 19 мирных жителей и 2 детей.

Утром 8 марта окруженным врагом Сумам предоставили "зеленый коридор", начался первый этап эвакуации.