В Беларуси заметили активное движение военной техники и наемников из РФ

Белорусский журналист Антон Мотолько показал на видео движение военной техники, которая может направляться в Украину: комплексы "Точка-У", ракеты для ЗРК "Искандер", САУ "Нона-С", ЗРК "Стрела-10", бронетехника.

Источник: белорусский фотограф и блогер Антон Мотолько, основатель онлайн-проекта "МотолькоПомоги", в Twitter та Telegram

Детали: Под данным Мотолько, 7 марта в Беларусь привезли российские ракетные комплексы "Точка-У". В понедельник днем около 30 тактических ракетных комплексов "Точка-У" выехали с военного аэродрома в Мачулищах под Минском. На машинах не было ни номеров, ни условных обозначений. В дороге на Бобруйск машины разделились.

Днем 8 марта на трассе из Минска в сторону Бобруйска была замечена колонна КамАЗов ВС РФ с отметками "V" Мотолько допускает, что в сторону Бобруйска везут новую партию ракет для ракетного комплекса "Искандер".

В колонне было 10 КамАЗов, в каждом по 2 ящика с ракетами для ЗРК "Искандер". Учитывая, что они движутся из Минска, можно предположить, что ящики не пустые, а значит, для системы "Искандер" перевозится не менее 20 ракет.

There were ~10 KamAZ trucks, each carrying 2 boxes of missiles for the “Iskander” missile system. Given that they are moving from Minsk, it can be assumed that the boxes are not empty, which means that at least 20 missiles are being transported for the “Iskander” system.

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 8, 2022

Южнее, в Гомеле, была замечена военная техника, которая двигалась по Речицкому проспекту в центр города. На оборудовании была маркировка "V".

13:00 (Minsk time)

Military equipment was seen in Gomel, moving along Rechitski prospekt to the city center. The equipment had a “V” mark on it. pic.twitter.com/DpyMMNXyem — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 8, 2022

В Гомеле возле железнодорожной станции Гомель-Нечетный был замечен эшелон с техникой Воздушно-десантных войск (ВДВ). На платформах можно увидеть: БМД-4М, БТР-МД "Ракушка", 120-мм самоходный миномет 2С9 "Нона-С", подвижный пункт разведки и управления огнем 1В119 "Реостат", несколько 9К35 "Стрела -10" – зенитно-ракетные комплексы для сухопутных войск.

11:25 (Minsk time)

A train with equipment of the Russian airborne troops was spotted in Gomel, near the Gomel-Nechetny railway station.

1/2 pic.twitter.com/o0DkBKZ1rX — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 8, 2022

Кроме того, большая колонна военной техники двигалась по трассе Р-149 в сторону Жлобина. Было 18 бензовозов и 4 КамАЗа.

Было замечено движение колонны из 12 КамАЗов (почти все тентовые) и 1 бензовоза из Калинковичей в сторону Бобруйска по трассе Р-31. Оборудование имеет маркировку "V".

12:30 (Minsk time)

A column of KamAZ and Ural trucks of the Russian Armed Forces with “V” marks was spotted moving along the M5 highway towards Gomel. pic.twitter.com/KR0JAvbKHL — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 8, 2022

Военная техника с отметкой "V" двигалась также из Гомеля по трассе М5. В составе техники – 3 бронеавтомобиля "Тигр", 4 грузовика Росгвардии и 3 УАЗ "Патриот".

15:23 (Minsk time)

A truck for the transportation of Rosgvardiya’s soldiers was spotted in the center of Gomel, Belarus.

The gray vehicle has a “V” mark on it. pic.twitter.com/oH8vsqtd5U — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 8, 2022

Кроме того, во вторник утром несколько самолетов Су-35С вылетели с аэродрома в Барановичах (Брестская область), позже 3 вертолета (в т.ч. Ми-24 и Ми-8) пролетели над Наровлей в сторону Украины.

А на прошлой неделе в Беларусь начали прибывать российские наёмники. Схема следующая: самолётом или поездом приезжают в Минск, оттуда – на поезде в Гомель.

Дальнейший маршрут пока непонятен. Мотолько попросил сообщать информацию по российским наёмникам на @motolko_bot.

По мнению журналиста, если путинские войска начинают привлекать наёмников, это говорит о том, что ситуация с личным составом плачевная, и желающих ехать воевать с украинцами в рядах российской армии – всё меньше и меньше.

Напомним: Генштаб ВСУ видит признаки готовности руководства Беларуси к возможному широкомасштабному участию их вооруженных сил в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

По данным СМИ, Владимир Путин решил привлечь иностранных бойцов к войне против Украины: Россия уже организовала канал доставки боевиков из Сирии, в той стране наемникам предлагают оплату 200-300 долларов.

По данным УП, борт Министерства обороны РФ еще в конце февраля дважды летал в Сирию.