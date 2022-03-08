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В Беларуси заметили активное движение военной техники и наемников из РФ

Елена РощинаВторник, 8 марта 2022, 15:01
В Беларуси заметили активное движение военной техники и наемников из РФ
Грузовики с ракетами для ЗРК "Искандер", фото Антона Мотолька

Белорусский журналист Антон Мотолько показал на видео движение военной техники, которая может направляться в Украину: комплексы "Точка-У", ракеты для ЗРК "Искандер", САУ "Нона-С", ЗРК "Стрела-10", бронетехника. 

Источник: белорусский фотограф и блогер Антон Мотолько, основатель онлайн-проекта "МотолькоПомоги", в Twitter та Telegram

Детали: Под данным Мотолько, 7 марта в Беларусь привезли российские ракетные комплексы "Точка-У". В понедельник днем около 30 тактических ракетных комплексов "Точка-У" выехали с военного аэродрома в Мачулищах под Минском. На машинах не было ни номеров, ни условных обозначений. В дороге на Бобруйск машины разделились.

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Днем 8 марта на трассе из Минска в сторону Бобруйска была замечена колонна КамАЗов ВС РФ с отметками "V" Мотолько допускает, что в сторону Бобруйска везут новую партию ракет для ракетного комплекса "Искандер".

В колонне было 10 КамАЗов, в каждом по 2 ящика с ракетами для ЗРК "Искандер". Учитывая, что они движутся из Минска, можно предположить, что ящики не пустые, а значит, для системы "Искандер" перевозится не менее 20 ракет.

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Южнее, в Гомеле, была замечена военная техника, которая двигалась по Речицкому проспекту в центр города. На оборудовании была маркировка "V".

В Гомеле возле железнодорожной станции Гомель-Нечетный был замечен эшелон с техникой Воздушно-десантных войск (ВДВ). На платформах можно увидеть: БМД-4М, БТР-МД "Ракушка", 120-мм самоходный миномет 2С9 "Нона-С", подвижный пункт разведки и управления огнем 1В119 "Реостат", несколько 9К35 "Стрела -10"  – зенитно-ракетные комплексы для сухопутных войск.

Кроме того, большая колонна военной техники двигалась по трассе Р-149 в сторону Жлобина. Было 18 бензовозов и 4 КамАЗа.

Было замечено движение колонны из 12 КамАЗов (почти все тентовые) и 1 бензовоза из Калинковичей в сторону Бобруйска по трассе Р-31. Оборудование имеет маркировку "V".

Военная техника с отметкой "V" двигалась также из Гомеля по трассе М5. В составе техники – 3 бронеавтомобиля "Тигр", 4 грузовика Росгвардии и 3 УАЗ "Патриот".

Кроме того, во вторник утром несколько самолетов Су-35С вылетели с аэродрома в Барановичах (Брестская область), позже 3 вертолета (в т.ч. Ми-24 и Ми-8) пролетели над Наровлей в сторону Украины.

 

А на прошлой неделе в Беларусь начали прибывать российские наёмники. Схема следующая: самолётом или поездом приезжают в Минск, оттуда – на поезде в Гомель. 

Дальнейший маршрут пока непонятен. Мотолько попросил сообщать информацию по российским наёмникам на @motolko_bot.

По мнению журналиста, если путинские войска начинают привлекать наёмников, это говорит о том, что ситуация с личным составом плачевная, и желающих ехать воевать с украинцами в рядах российской армии – всё меньше и меньше. 

Напомним: Генштаб ВСУ видит признаки готовности руководства Беларуси к возможному широкомасштабному участию их вооруженных сил в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

По данным СМИ, Владимир Путин решил привлечь иностранных бойцов к войне против Украины: Россия уже организовала канал доставки боевиков из Сирии, в той стране наемникам предлагают оплату 200-300 долларов.

По данным УП, борт Министерства обороны РФ еще в конце февраля дважды летал в Сирию.

Темы: БеларусьРосcияоружиевойна
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