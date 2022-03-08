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Пентагон считает, что в Украине погибли от 2 до 4 тысяч российских оккупантов

Денис КарловскийВторник, 8 марта 2022, 17:46
Пентагон считает, что в Украине погибли от 2 до 4 тысяч российских оккупантов

Чиновники министерства обороны США располагают данными, что в Украине в результате боевых действий погибли от 2 до 4 тысяч российских оккупантов.

Источник: AFP, CNN

Детали: Чиновники Пентагона были приглашены на слушания в Конгрессе, где они поделились оценками разведывательных ведомств США и своими данными касательно безопасности США и ситуации в мире.

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Глава Центрального разведывательного управления Билл Бернз сказал, что они ожидают ещё более ужасных боевых действий в Украине в следующие несколько недель.

По мнению Бернза, российские оккупанты будут убивать и ранить все больше гражданских лиц в попытке сломить сопротивление украинского населения. Кроме того, американская разведка считает, что российские захватчики не оставляют намерений установить собственное пророссийское "марионеточное правительство" в Киеве.

В ЦРУ считают, что Путин сильно просчитался в своих планах и расчетах по оккупации Украины, основываясь на ложных данных и предположениях.

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Однако Бернс считает, что вряд ли удастся изменить намерения Путина по захвату и покорению Украины. По его словам, Путин на протяжении последних лет взрастил в себе "взрывоопасную смесь личной обиды и непомерных амбиций", а круг людей, к которым он прислушивается, стал значительно меньше, особенно во время пандемии COVID-19.

Предыстория:

  • В то же время украинский Генеральный штаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты потеряли более 12 тысяч человек в живой силе на 13 сутки войны. Однако в этих данных не указаны точное количество погибших и раненых.
  • Ранее 8 марта Пентагон заявил, что Россия вербует иностранных наемников, в том числе из Сирии, для усиления существующих подразделений оккупационных войск РФ в Украине.

Темы: СШАРосcиявойнаразведка
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