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Кулеба рассказал, от кого Украина хочет гарантий безопасности

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 22:34
Кулеба рассказал, от кого Украина хочет гарантий безопасности
Дмитрий Кулеба, фото Радио Свобода

Украина хотела бы получить гарантии безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, России, а также некоторых других государств.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Безусловно, нам не нужен второй Будапештский меморандум. Потому что все, что в нем написано, – это что в случае угрозы Украине участники Будапештского меморандума проведут консультации. Это ни о чем… Это были не настоящие гарантии.

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Поэтому сейчас, если разрабатывать гарантии, это должны быть настоящие жесткие гарантии, и подписаться под ними должны, по нашему мнению, постоянные члены Совета безопасности ООН, Россия и, возможно, также некоторые другие государства, в зависимости от сложившейся дипломатической конфигурации".

Детали: Кулеба подчеркнул, что НАТО никогда не давало Украине обозримой перспективы членства.

"Нам пообещали, что мы станем членами, в 2008 году и по состоянию на 2022 год ни один шаг со стороны НАТО на этом пути не был сделан", – сказал министр.

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Он подчеркнул, что сейчас ключевой задачей президента и украинской дипломатии является безопасность государства в обозримой перспективе.

"Первый шаг этой безопасности – это прекращение войны, второй – это наши территории, и дальше уже развитие Украины в безопасной среде", – отметил Кулеба.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский сказал, что он "охладел" к перспективе членства Украины в НАТО после нежелания Альянса оказывать конкретную помощь и защищать украинцев от вооруженной агрессии. Президент сказал, что готов обсуждать на переговорах с Россией вопросы вступления Украины в НАТО и временно оккупированных территорий.
  • 6 марта глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина готова обсуждать на переговорах о прекращении войны с Россией модели безопасности Украины вне членства в Североатлантическом альянсе.
  • В партии "Слуга народа" предлагают вместо членства в НАТО подписать новый договор с гарантиями безопасности для Украины вместе с США, Турцией и Россией.

Темы: Кулеба Дмитрийвойна
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