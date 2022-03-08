Кулеба рассказал, от кого Украина хочет гарантий безопасности

Украина хотела бы получить гарантии безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, России, а также некоторых других государств.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Безусловно, нам не нужен второй Будапештский меморандум. Потому что все, что в нем написано, – это что в случае угрозы Украине участники Будапештского меморандума проведут консультации. Это ни о чем… Это были не настоящие гарантии.

Поэтому сейчас, если разрабатывать гарантии, это должны быть настоящие жесткие гарантии, и подписаться под ними должны, по нашему мнению, постоянные члены Совета безопасности ООН, Россия и, возможно, также некоторые другие государства, в зависимости от сложившейся дипломатической конфигурации".

Детали: Кулеба подчеркнул, что НАТО никогда не давало Украине обозримой перспективы членства.

"Нам пообещали, что мы станем членами, в 2008 году и по состоянию на 2022 год ни один шаг со стороны НАТО на этом пути не был сделан", – сказал министр.

Он подчеркнул, что сейчас ключевой задачей президента и украинской дипломатии является безопасность государства в обозримой перспективе.

"Первый шаг этой безопасности – это прекращение войны, второй – это наши территории, и дальше уже развитие Украины в безопасной среде", – отметил Кулеба.

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