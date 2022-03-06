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Мы готовы обсуждать модели безопасности вне НАТО – Арахамия

Денис КарловскийВоскресенье, 6 марта 2022, 23:55
Флаги Украины и НАТО. Фото: пресс-служба МИД Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина готова рассматривать совместно с международными партнерами гарантии безопасности вне членства в Североатлантическом альянсе.

Источник: интервью Арахамии для американского телеканала Fox News

Прямая речь Арахамии: "Ответ, который мы имеем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать наше членство в НАТО, по крайней мере, точно не в ближайшие 5-10 лет. Мы не будем бороться за подачу заявки в НАТО, мы будем сражаться за результат, а не процесс.

Мы готовы обсуждать некоторые модели, не предполагающие участия НАТО. Например, могут быть прямые гарантии безопасности от разных стран, например США, Китая, Великобритании, возможно Германии и Франции. Мы готовы обсуждать эти вещи в широком кругу, не только в двусторонних переговорах с Россией, но и с другими партнерами".

Детали: Арахамия заявил, что Украина не готова ни к каким компромиссам на переговорах относительно своей территориальной целостности. Он заверил, что никакие представители Украины не согласятся на уступки в отношении территорий, включая оккупированный Крым.

Арахамия объяснил, что Украина надеялась на НАТО, чтобы оно ввело "бесполетную зону", потому что российская военная авиация по количеству и боевой мощи превосходит способность противовоздушной обороны Украины. Он добавил, что в первые дни полномасштабной войны российские оккупанты сумели уничтожить немало элементов в структуре противовоздушной обороны Украины.

В настоящее время украинские военные перехватили тактическую инициативу на земле, но остаются уязвимыми с неба, равно как и гражданские в городах и селах. Он призвал страны-члены НАТО предоставить современные средства противовоздушной обороны, если они не готовы поделиться своими истребителями.

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Справка: В Конституции Украины закреплена безальтернативность евроатлантического курса Украины.

Предыстория:

  • Одним из требований Путина для прекращения войны с Украиной является гарантирование нейтрального статуса Украины – то есть, лишение ее перспективы членства в Североатлантическом альянсе. Кроме того, Кремль требует признания от Украины российской оккупации Крыма, частей Донецкой и Луганской областей, а также возвращения современных форм вооружения, предоставленных западными партнерами Украины.
  • Украинские социологи зафиксировали рекордный уровень поддержки вступления Украины в НАТО среди граждан Украины после начала полномасштабной войны России против Украины – более 75%.
  • Согласно опросу, более 70% американцев поддерживают введение "бесполетной зоны" над Украиной.
  • В пятницу 4 марта президент Владимир Зеленский подверг жесткой критике руководителей НАТО за отказ ввести "бесполетную зону" в небе над Украиной. Он сказал, что Альянс разъединен, слаб и не способен спасти мир от неправомерной вооруженной агрессии.

Темы: НАТОРосcияАрахамия война
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