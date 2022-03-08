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Партия Зеленского предлагает заключить новый договор о гарантиях безопасности Украины

Денис КарловскийВторник, 8 марта 2022, 15:51
Партия Зеленского предлагает заключить новый договор о гарантиях безопасности Украины

В партии "Слуга народа" предлагают вместо членства в НАТО подписать новый договор с гарантиями безопасности для Украины вместе с США, Турцией и Россией.

Источник: пресс-служба партии "Слуга народа"

Дословно: "Альянс не готов принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет, и четко об этом говорит. У нас даже нет поддержки в абсолютно справедливой войне именно от Альянса – только от отдельных государств.

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Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства.

Зато должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать.

Он должен принципиально отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств гарантий безопасности Украины".

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Детали: В партии считают, что в таком договоре сторонами-гарантами могут стать США, Турция и страны-соседи Украины вместе с Россией.

Мол, подписав такой договор, Россия будет иметь юридические обязательства по признанию украинского государства и отказа от угроз украинскому народу и правительству.

Очевидно, в партии признают, что такие утверждения могут показаться абсурдными, однако настаивают, что в новом договоре будут зафиксированы конкретные шаги других государств-гарантов в отношении стороны, нарушающей положения договора.

Кроме того, в "Слуге народа" заверили, что ни в коем случае Украина не будет уступать свою территорию и соглашаться на какие-либо ультиматумы относительно своего суверенитета и территориальной целостности.

В заявлении объяснили, что президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу АВС сказал, что Украина готова обсуждать "урегулирование жизни" жителей Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганщины, оккупированных российскими войсками, а не отказ от них.

Справка: В 1994 году Соединенные Штаты, Великобритания и Россия подписали Будапештский меморандум, предоставляя Украине гарантии нерушимости её суверенитета и территории. Украинское правительство взамен обязалось отказаться от всего ядерного оружия, которое осталось на территории Украины после распада СССР.

Россия нарушила условия меморандума 2014 года, захватив контроль на Крымском полуострове, начав войну в Донецкой и Луганской областях, а затем еще раз в 2022 году – с развертыванием полномасштабной войны против Украины во всех областях.

Политики и юристы спорят, что механизмы меморандума не имели обязательной силы.

Напомним: В Конституции Украины закреплена безальтернативность евроатлантического курса Украины.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский в интервью для американского телеканала АВС сказал, что он "охладел" к перспективе членства Украины в НАТО после нежелания Альянса оказывать конкретную помощь и защищать украинцев от вооруженной агрессии. Президент сказал, что готов обсуждать на переговорах с Россией вопросы вступления Украины в НАТО и временно оккупированных территорий.
  • 6 марта глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина готова обсуждать на переговорах о прекращении войны с Россией модели безопасности Украины вне членства в Североатлантическом альянсе.
  • Одним из требований Путина для прекращения войны с Украиной является гарантирование нейтрального статуса Украины – то есть, лишение ее перспективы членства в Североатлантическом альянсе. Кроме того, Кремль требует признания от Украины российской оккупации Крыма, частей Донецкой и Луганской областей, а также возвращения современных форм вооружения, предоставленных западными партнерами Украины.
  • Украинские социологи зафиксировали рекордный уровень поддержки вступления Украины в НАТО среди граждан Украины после начала полномасштабной войны России против Украины – более 75%.
  • В пятницу 4 марта президент Владимир Зеленский подверг жесткой критике руководителей НАТО за отказ ввести "бесполетную зону" в небе над Украиной. Он сказал, что Альянс разъединен, слаб и не способен спасти мир от неправомерной вооруженной агрессии.

Темы: НАТОРосcияаннексиявойна
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