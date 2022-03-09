Надо садиться за стол переговоров и заканчивать войну – Зеленский

Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что готов садиться за стол переговоров относительно окончания войны России с Украиной.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Войну нужно заканчивать. Надо садиться за стол переговоров. Честных и предметных.

В интересах людей, а не устаревших убийственных амбиций".

Детали: Кроме того, президент поблагодарил россиян, которые поддерживают украинцев, выходя на улицы и протестуя.

Что было ранее: Президент Зеленский регулярно призывает президента страны-оккупанта Владимира Путина к прямым переговорам. Однако Путин их всячески избегает.

Зеленский также заявил, что Владимир Путин ошибается, если думает, что украинцев можно сломать или заставить сдаться, а желание уничтожить Украину он сравнил с болезнью.

Что предшествовало: