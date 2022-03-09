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Надо садиться за стол переговоров и заканчивать войну – Зеленский

Мазуренко Алена Среда, 9 марта 2022, 00:11
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что готов садиться за стол переговоров относительно окончания войны России с Украиной.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Войну нужно заканчивать. Надо садиться за стол переговоров. Честных и предметных.

В интересах людей, а не устаревших убийственных амбиций".

Детали: Кроме того, президент поблагодарил россиян, которые поддерживают украинцев, выходя на улицы и протестуя.

Что было ранее: Президент Зеленский регулярно призывает президента страны-оккупанта Владимира Путина к прямым переговорам. Однако Путин их всячески избегает.

Зеленский также заявил, что Владимир Путин ошибается, если думает, что украинцев можно сломать или заставить сдаться, а желание уничтожить Украину он сравнил с болезнью.

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Что предшествовало:

  • 3 марта президент Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, начавшим войну против Украины.
  • Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал, что в четверг, 10 марта, в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.

Темы: ЗеленскийвойнаПутинРосcия
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