Надо садиться за стол переговоров и заканчивать войну – Зеленский
Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что готов садиться за стол переговоров относительно окончания войны России с Украиной.
Источник: видеообращение президента
Прямая речь: "Войну нужно заканчивать. Надо садиться за стол переговоров. Честных и предметных.
В интересах людей, а не устаревших убийственных амбиций".
Детали: Кроме того, президент поблагодарил россиян, которые поддерживают украинцев, выходя на улицы и протестуя.
Что было ранее: Президент Зеленский регулярно призывает президента страны-оккупанта Владимира Путина к прямым переговорам. Однако Путин их всячески избегает.
Зеленский также заявил, что Владимир Путин ошибается, если думает, что украинцев можно сломать или заставить сдаться, а желание уничтожить Украину он сравнил с болезнью.
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Что предшествовало:
- 3 марта президент Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, начавшим войну против Украины.
- Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал, что в четверг, 10 марта, в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.