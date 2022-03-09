График эвакуационных поездов на 9 марта

Укрзализныця назначила эвакуационные поезда на 9 марта – в пределах Украины и за границу.

Источник: Укрзализныця у Телеграмм

Дословно: "Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока".

Реклама:

Детали: Эвакуационные поезда предназначены

по ст. Харьков:

9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;

10:40 - №239/240 Харьков – Львов;

по ст. Днепр:

ВИДЕО ДНЯ

8:00 - №907/908 Днепр – Хелм;

10:30 - №911/912 Днепр – Хелм;

11:00 - №203/204 Днепр – Чоп;

15:00 - №213/212 Днепр - Трускавец

по ст. Запорожье:

11:00 - №902/901 Запорожье – Хелм;

12:20 - №223/224 Запорожье – Львов;

16:05 №227/228 Запорожье - Ковель

по ст. Кривой Рог:

10:30 - №916/915 Кривой Рог – Хелм.

Также дополнительные эвакуационные поезда отправятся завтра из Лимана – в 13:00 во Львов и из Одессы – поезд №238/237 в 22:32 в Ужгород.

Список международных эвакуационных рейсов на 9 марта выглядит так:

№ 954 Львов – Хрубешув в 00:01;

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№956 Львов – Хрубешув в 07:10;

№35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.

Со станции Чоп на станцию ​​Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.