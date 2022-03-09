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График эвакуационных поездов на 9 марта

Ольга ГлущенкоСреда, 9 марта 2022, 02:48
График эвакуационных поездов на 9 марта
фото: УЗ

Укрзализныця назначила эвакуационные поезда на 9 марта – в пределах Украины и за границу.

Источник: Укрзализныця у Телеграмм

Дословно: "Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока".

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Детали: Эвакуационные поезда предназначены

по ст. Харьков:

  • 9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;
  • 10:40 - №239/240 Харьков – Львов;

по ст. Днепр:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8:00 - №907/908 Днепр – Хелм;
  • 10:30 - №911/912 Днепр – Хелм;
  • 11:00 - №203/204 Днепр – Чоп;
  • 15:00 - №213/212 Днепр - Трускавец

по ст. Запорожье:

  • 11:00 - №902/901 Запорожье – Хелм;
  • 12:20 - №223/224 Запорожье – Львов;
  • 16:05 №227/228 Запорожье - Ковель

по ст. Кривой Рог:

  • 10:30 - №916/915 Кривой Рог – Хелм.

Также дополнительные эвакуационные поезда отправятся завтра из Лимана – в 13:00 во Львов и из Одессы – поезд №238/237 в 22:32 в Ужгород.

Список международных эвакуационных рейсов на 9 марта выглядит так:

  • № 954 Львов – Хрубешув в 00:01;
  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
  • №956 Львов – Хрубешув в 07:10;
  • №35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
  • № 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
  • № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
  • № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
  • №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.

Со станции Чоп на станцию ​​Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

Темы: Укрзализныцяэвакуациявойна
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