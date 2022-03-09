График эвакуационных поездов на 9 марта
Среда, 9 марта 2022, 03:48
Укрзализныця назначила эвакуационные поезда на 9 марта – в пределах Украины и за границу.
Источник: Укрзализныця у Телеграмм
Дословно: "Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока".
Детали: эвакуационные предназначены
по ст. Харьков:
- 9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;
- 10:40 - №239/240 Харьков – Львов;
по ст. Днепр:
- 8:00 - №907/908 Днепр – Хелм;
- 10:30 - №911/912 Днепр – Хелм;
- 11:00 - №203/204 Днепр – Чоп;
- 15:00 - №213/212 Днепр - Трускавец
по ст. Запорожье:
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- 11:00 - №902/901 Запорожье – Хелм;
- 12:20 - №223/224 Запорожье – Львов;
- 16:05 №227/228 Запорожье - Ковель
по ст. Кривой Рог:
- 10:30 - №916/915 Кривой Рог – Хелм.
Также дополнительные эвакуационные поезда отправятся завтра из Лимана – в 13:00 во Львов и из Одессы – поезд №238/237 в 22:32 в Ужгород.
Список международных эвакуационных рейсов на 9 марта выглядит так:
- № 954 Львов – Хрубешув в 00:01;
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- №956 Львов – Хрубешув в 07:10;
- №35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.
Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.