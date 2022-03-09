Графік евакуаційних потягів на 9 березня
Середа, 9 березня 2022, 03:48
Укрзалізниця призначила евакуаційні потяги на 9 березня – в межах України та за кордон.
Джерело: Укрзалізниця у Телеграм
Дослівно: "Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку".
Деталі: Евакуаційні потяги призначені
по ст. Харків:
- 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
- 10:40 - №239/240 Харків - Львів;
по ст. Дніпро:
- 8:00 - №907/908 Дніпро - Хелм;
- 10:30 - №911/912 Дніпро - Хелм;
- 11:00 - №203/204 Дніпро - Чоп;
- 15:00 - №213/212 Дніпро - Трускавець
по ст. Запоріжжя:
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- 11:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;
- 12:20 - №223/224 Запоріжжя - Львів;
- 16:05 - №227/228 Запоріжжя - Ковель
по ст. Кривий Ріг:
- 10:30 - №916/915 Кривий Ріг – Хелм.
Також додаткові евакуаційні поїзди відправляться завтра з Лиману – о 13:00 до Львова та з Одеси - поїзд №238/237 о 22:32 до Ужгорода.
Перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 9 березня виглядає так:
- № 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- № 956 Львів – Хрубешув о 07:10;
- №35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
- № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.
Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.