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Графік евакуаційних потягів на 9 березня

Ольга Глущенко Середа, 9 березня 2022, 02:48
Графік евакуаційних потягів на 9 березня
фото: УЗ

Укрзалізниця призначила евакуаційні потяги на 9 березня – в межах України та за кордон.

Джерело: Укрзалізниця у Телеграм

Дослівно: "Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку".

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Деталі: Евакуаційні потяги призначені

по ст. Харків:

  • 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
  • 10:40 - №239/240 Харків - Львів;

по ст. Дніпро:

ВІДЕО ДНЯ
  • 8:00 - №907/908 Дніпро - Хелм;
  • 10:30 - №911/912 Дніпро - Хелм;
  • 11:00 - №203/204 Дніпро - Чоп;
  • 15:00 - №213/212 Дніпро - Трускавець

по ст. Запоріжжя:

  • 11:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;
  • 12:20 - №223/224 Запоріжжя - Львів;
  • 16:05 - №227/228 Запоріжжя - Ковель

по ст. Кривий Ріг:

  • 10:30 - №916/915 Кривий Ріг – Хелм.

Також додаткові евакуаційні поїзди відправляться завтра з Лиману – о 13:00 до Львова та з Одеси - поїзд №238/237 о 22:32 до Ужгорода.

Перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 9 березня виглядає так:

  • № 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • № 956 Львів – Хрубешув о 07:10;
  • №35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Теми: Укрзалізницяевакуаціявійна
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