Графік евакуаційних потягів на 9 березня

Укрзалізниця призначила евакуаційні потяги на 9 березня – в межах України та за кордон.

Джерело: Укрзалізниця у Телеграм

Дослівно: "Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку".

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Деталі: Евакуаційні потяги призначені

по ст. Харків:

9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;

10:40 - №239/240 Харків - Львів;

по ст. Дніпро:

ВІДЕО ДНЯ

8:00 - №907/908 Дніпро - Хелм;

10:30 - №911/912 Дніпро - Хелм;

11:00 - №203/204 Дніпро - Чоп;

15:00 - №213/212 Дніпро - Трускавець

по ст. Запоріжжя:

11:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;

12:20 - №223/224 Запоріжжя - Львів;

16:05 - №227/228 Запоріжжя - Ковель

по ст. Кривий Ріг:

10:30 - №916/915 Кривий Ріг – Хелм.

Також додаткові евакуаційні поїзди відправляться завтра з Лиману – о 13:00 до Львова та з Одеси - поїзд №238/237 о 22:32 до Ужгорода.

Перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 9 березня виглядає так:

№ 954 Львів – Хрубешув о 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 956 Львів – Хрубешув о 07:10;

№35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.