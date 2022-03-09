Россия может привлечь 800 бойцов из Приднестровья к войне в Украине – Генштаб

Российские захватчики могут привлечь к войне с Украиной военнослужащих непризнанного Приднестровья в количестве до 800 человек, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 среды 9 марта

Дословно: "По имеющейся информации, в связи с многочисленными потерями личного состава противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории АР Крым, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей; активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.

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Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков.

Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние данного личного состава остается на низком уровне".

Детали: По информации Генштаба ВСУ, среди личного состава оккупационных войск "распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике".

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