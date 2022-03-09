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Энергодару и соседним селам дают "зеленый коридор" для эвакуации – мэр

Ирина БалачукСреда, 9 марта 2022, 09:39
Жители Энергодара прощаются с погибшими героями Евгением Уколовым и Михаилом Фроликовым, защищавшим Запорожскую АЭС. 7 марта. Фото с ТГ Орлова

9 марта жители города Энергодар и окрестных сел смогут эвакуироваться в Запорожье.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь Орлова: "Внимание! Срочно! Всем жителям Энергодара, соседним селам Васильевского, Каменко-Днепровского, Великобелозерского районов!

9 марта под эгидой Красного Креста организуется гуманитарный коридор из Запорожья в Энергодар, и зеленый – для эвакуации населения в Запорожье".

Детали: По словам мэра, с 9:00 – объявлен режим прекращения огня.

Ориентировочно с 12:00 до 13:00 в Энергодар доставят инсулин, некоторые медикаменты и сухие продукты для дальнейшей организации бесплатных социальных столовых в школах и поддержки наиболее незащищенных категорий населения.

На обратном пути автобусы будут забирать мирных жителей, желающих уехать из Энергодара.

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Место сбора граждан для эвакуации – участок дороги по улице Курчатова, от "красного" дома до набережной в сторону прогулочного канала.

Сбор жителей города и жителей соседних сел ориентировочно продлится с 12:00 до 13:00. С собой обязательно нужно иметь документы.

По словам мэра, также согласовали возможность сформировать колонну из личного транспорта – она может двигаться за автобусами.

Орлов подчеркнул, что все автобусы и личный транспорт должны иметь маркировку в правом верхнем углу лобового стекла в виде красного креста.

Темы: Энергодарэвакуациявойна
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