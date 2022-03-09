9 марта на Майдане Независимости в центре Киева устроят концерт с призывом закрыть небо над Украиной, чтобы сохранить жизни людей, на которых сбрасывает бомбы и ракеты Россия.

Источник: Офис президента

Дословно ОП: ""Свободное небо/Free Sky" – концерт ради жизни под открытым небом на Майдане Независимости. 9 марта в 13:10 в Киеве начнется художественная акция с призывом закрыть небо над Украиной".

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Детали: Музыканты симфонического оркестра "Киев-Классик" под руководством дирижера, артиста ЮНЕСКО во имя мира Германа Макаренко исполнят гимны Украины и Европы, а также ряд известных украинских музыкальных произведений.

Концерт будут транслировать вживую на Общественном.

Почему это важно: Украинские вооруженные силы дают отпор российской армии, пытающейся наступать на наши города и села, враг несет большие потери в живой силе и технике. В то же время российские военные самолеты атакуют украинские города с воздуха и наносят ракетно-бомбовые удары по гражданскому населению.

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Закрытие неба означает, что небо патрулируется военной авиацией и охраняется системами ПВО. Когда небо закрыто, все военные самолеты, которые залетают в закрытую зону, – сбиваются.

Украинцы создали петицию-обращение к Североатлантическому альянсу о закрытии воздушного пространства над Украиной, и она уже собрала более 1 миллиона голосов.

Люди, подписавшие петицию, просят НАТО закрыть небо над Украиной. Если бы НАТО закрыло небо, то именно его военные силы должны были бы патрулировать небо и сбивать самолеты, нарушающие запрет.

НАТО не торопится это делать, потому что это может означать вовлечение НАТО в войну с Россией.

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