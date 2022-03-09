9 марта на Майдане Независимости в центре Киева устроят концерт с призывом закрыть небо над Украиной, чтобы сохранить жизни людей, на которых сбрасывает бомбы и ракеты Россия.

Источник: Офис президента

Дословно ОП: ""Свободное небо/Free Sky" – концерт ради жизни под открытым небом на Майдане Независимости. 9 марта в 13:10 в Киеве начнется художественная акция с призывом закрыть небо над Украиной".

Детали: Музыканты симфонического оркестра "Киев-Классик" под руководством дирижера, артиста ЮНЕСКО во имя мира Германа Макаренко исполнят гимны Украины и Европы, а также ряд известных украинских музыкальных произведений.

Концерт будут транслировать вживую на Общественном.