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Россия уже говорит, что не хотела свергнуть власть в Украине

Роман ПетренкоСреда, 9 марта 2022, 12:18
захарова, фото: тасс

В задачи войны не входило свержение действующей власти в Украине, уверяют в российском МИД.

Источник: официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга, которую цитирует "Интерфакс"

Прямая речь Захаровой: "В ее задачи не входят ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти.

Она не направлена против мирного населения".

Почему это важно: Нелояльность украинской власти к российским оккупантам и отказ от сдачи Донбасса – одна из причин нападения Кремля.

Президент страны-агрессора Владимир Путин называет руководство Украины "шайкой наркоманов и неонацистов", а войну – "денацификацией".

Спустя несколько дней войны, Россия, видя, что не добивается успеха, начала менять и уменьшать свои требования.

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7 марта в Кремле уверяли, что заканчивают демилитаризацию Украины. Про "денацификацию" уже не вспоминали.

В тот же день глава Bellingcat Христо Грозев сообщал, что Россия предлагала президенту Владимиру Зеленскому остаться на должности.

Темы: Росcиявойна
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