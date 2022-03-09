Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Четверть российских чиновников готовы увольняться: не ожидали таких санкций – росСМИ

Ирина БалачукСреда, 9 марта 2022, 13:14
Уничтоженные российскими снарядами дома в поселке Донец Чугуевского района Харьковской области. Фото ГСЧС

Российское интернет-издание "Медуза" со ссылкой на источники сообщает, что много высокопоставленных чиновников и работников госкорпораций России не ожидали таких жестких санкций из-за войны в Украине и задумались об увольнении.

Источник: Медуза

Дословно издание: "Примерно четверть высокопоставленных чиновников и работников госкорпораций задумались об увольнении после начала войны. В основном речь идет о "людях инициативных, знакомых с передовыми практиками управления и ведения бизнеса", утверждают собеседники "Медузы", близкие к администрации президента и правительству".

Детали: Вместе с тем никаких громких увольнений с начала вторжения не последовало. По словам близкого к правительству источника, "увольнение сейчас приравнивается к бегству, а за бегство – расстреливают".

Источники издания также отмечают, что очень многие высокопоставленные чиновники и сотрудники госкомпаний не знали о планах полномасштабного нападения на Украину и не ожидали настолько жестких санкций со стороны Запада.

Собеседники "Медузы" рассказали, что сейчас сильнее всего фрустрированы именно те, кто работал на результат, поскольку они больше не могут показать никаких явных достижений даже внутри страны, они также понимают, что "жить будет становиться хуже и хуже".

Отмечается, что сейчас в России практически все значимые кадровые назначения или перемещения тоже заморожены, хотя еще в начале 2022 года планировался "большой пакет перестановок", включая министерские должности.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Предыстория:

Темы: РосcиявойнаУкраинасанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

НАТО должна отправить в Украину миротворческую миссию - Качинский

Ракетный удар по центру Донецка совершили с территории РФ – CIT

Переговоры продолжатся в среду, есть пространство для компромисса – Подоляк

Байден подписал закон об исторических $13,6 млрд помощи Украине

обновленоИз Мариуполя на авто за день выехало 20 тысяч человек – ОП

Российские пропагандисты массово увольняются – СМИ

Все новости...
Росcия
"Роскосмос" запретил работникам "греть брюхо на пляже" пока "на фронте гибнут офицеры и солдаты"
Оккупанты захватили СИЗО в Херсоне, готовят его для несогласных горожан
Война: у врага большие проблемы с обеспечением – перехват СБУ
Последние новости
00:23
Данилов: в Московии будут квакать лягушки, а Ичкерия станет независимой
00:12
НАТО должна отправить в Украину миротворческую миссию - Качинский
23:59
Война России против Украины может вызвать мировой продовольственный кризис
23:56
США выделят $186 млн для поддержки украинских беженцев
23:55
видео, обновленоЗеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении: Ничего не боятся
23:43
Оккупанты обстреляли окрестности Никополя в Днепропетровской области
23:39
Республиканцы призывают Байдена предоставить Украине системы ПВО и истребители
23:27
Данилов пристыдил французские компании, сотрудничающие с Россией
23:26
Руководитель Львовской области просит Польшу открыть еще два пункта пропуска
23:20
Маск ответил Кадырову и переименовался в Твиттере на Илону
Все новости...