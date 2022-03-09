Четверть российских чиновников готовы увольняться: не ожидали таких санкций – росСМИ

Российское интернет-издание "Медуза" со ссылкой на источники сообщает, что много высокопоставленных чиновников и работников госкорпораций России не ожидали таких жестких санкций из-за войны в Украине и задумались об увольнении.

Источник: Медуза

Дословно издание: "Примерно четверть высокопоставленных чиновников и работников госкорпораций задумались об увольнении после начала войны. В основном речь идет о "людях инициативных, знакомых с передовыми практиками управления и ведения бизнеса", утверждают собеседники "Медузы", близкие к администрации президента и правительству".

Детали: Вместе с тем никаких громких увольнений с начала вторжения не последовало. По словам близкого к правительству источника, "увольнение сейчас приравнивается к бегству, а за бегство – расстреливают".

Источники издания также отмечают, что очень многие высокопоставленные чиновники и сотрудники госкомпаний не знали о планах полномасштабного нападения на Украину и не ожидали настолько жестких санкций со стороны Запада.

Собеседники "Медузы" рассказали, что сейчас сильнее всего фрустрированы именно те, кто работал на результат, поскольку они больше не могут показать никаких явных достижений даже внутри страны, они также понимают, что "жить будет становиться хуже и хуже".

Отмечается, что сейчас в России практически все значимые кадровые назначения или перемещения тоже заморожены, хотя еще в начале 2022 года планировался "большой пакет перестановок", включая министерские должности.

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