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Русские запустили "Искандеры" по Краматорску, но ракеты сбили

Денис КарловскийСреда, 9 марта 2022, 15:37
Русские запустили Искандеры по Краматорску, но ракеты сбили
Остатки ракеты. Фото: пресс-служба МВД

Русские оккупанты выстрелили баллистическими ракетами из комплекса "Искандер" по Краматорску в Донецкой области, но украинские защитники сбили их.

Источник: telegram-канал Министерства внутренних дел

Дословно: "Сегодня утром, 9 марта, в направлении Краматорска российские оккупационные войска выпустили ракету из комплекса "Искандер". Ракета была сбита, хвостовая часть комплекса упала на территорию станции Шпичкино пгт Ясногорка.

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По предварительной информации, пострадавших нет".

Детали: В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники.

Справка: "Искандер" – это российский оперативно-тактический ракетный комплекс класса "земля-земля". Существует ряд модификаций: в российской войне против Украины вовлечены преимущественно комплексы типа "Искандер-М".

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Объявленная досягаемость ракет комплекса – не менее 500 км, хотя военные эксперты утверждают, что она может достигать 700 км. То есть, для совершения ракетного удара по Краматорску комплекс мог находиться глубоко в тылу на территории РФ.

Предыстория:

  • Ранее в полиции дали указания гражданам не подходить к ракетам "Искандер М" и их остаткам из-за значительной опасности. В результате неполной детонации в ракете могут оставаться невредимыми боевые кассетные части, способные убить или серьезно травмировать человека.
  • 8 марта очевидцы и журналисты-расследователи заметили оживленное движение военной техники российских оккупантов на территории Беларуси, в том числе дополнительные ОТРК "Искандер-М", двигавшиеся в направлении границы с Украиной.
  • Вечером 27 февраля российские оккупанты запустили баллистическую ракету из комплекса "Искандер-М" по Житомиру.

Темы: РосcиявойнаКраматорскДонецкая область
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