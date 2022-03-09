Русские запустили "Искандеры" по Краматорску, но ракеты сбили

Русские оккупанты выстрелили баллистическими ракетами из комплекса "Искандер" по Краматорску в Донецкой области, но украинские защитники сбили их.

Источник: telegram-канал Министерства внутренних дел

Дословно: "Сегодня утром, 9 марта, в направлении Краматорска российские оккупационные войска выпустили ракету из комплекса "Искандер". Ракета была сбита, хвостовая часть комплекса упала на территорию станции Шпичкино пгт Ясногорка.

По предварительной информации, пострадавших нет".

Детали: В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники.

Справка: "Искандер" – это российский оперативно-тактический ракетный комплекс класса "земля-земля". Существует ряд модификаций: в российской войне против Украины вовлечены преимущественно комплексы типа "Искандер-М".

Объявленная досягаемость ракет комплекса – не менее 500 км, хотя военные эксперты утверждают, что она может достигать 700 км. То есть, для совершения ракетного удара по Краматорску комплекс мог находиться глубоко в тылу на территории РФ.

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