Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Русские запустили "Искандеры" по Краматорску, но ракеты сбили

Денис КарловскийСреда, 9 марта 2022, 16:37
Остатки ракеты. Фото: пресс-служба МВД

Русские оккупанты выстрелили баллистическими ракетами из комплекса "Искандер" по Краматорску в Донецкой области, но украинские защитники сбили их.

Источник: telegram-канал Министерства внутренних дел

Дословно: "Сегодня утром, 9 марта, в направлении Краматорска российские оккупационные войска выпустили ракету из комплекса "Искандер". Ракета была сбита, хвостовая часть комплекса упала на территорию станции Шпичкино пгт Ясногорка.

По предварительной информации, пострадавших нет".

Детали: В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники.

Справка: "Искандер" – это российский оперативно-тактический ракетный комплекс класса "земля-земля". Существует ряд модификаций: в российской войне против Украины вовлечены преимущественно комплексы типа "Искандер-М".

Объявленная досягаемость ракет комплекса – не менее 500 км, хотя военные эксперты утверждают, что она может достигать 700 км. То есть, для совершения ракетного удара по Краматорску комплекс мог находиться глубоко в тылу на территории РФ.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Предыстория:

  • Ранее в полиции дали указания гражданам не подходить к ракетам "Искандер М" и их остаткам из-за значительной опасности. В результате неполной детонации в ракете могут оставаться невредимыми боевые кассетные части, способные убить или серьезно травмировать человека.
  • 8 марта очевидцы и журналисты-расследователи заметили оживленное движение военной техники российских оккупантов на территории Беларуси, в том числе дополнительные ОТРК "Искандер-М", двигавшиеся в направлении границы с Украиной.
  • Вечером 27 февраля российские оккупанты запустили баллистическую ракету из комплекса "Искандер-М" по Житомиру.

Темы: РосcиявойнаКраматорскДонецкая область
powered by lun.ua
Главное сегодня

НАТО должна отправить в Украину миротворческую миссию - Качинский

Ракетный удар по центру Донецка совершили с территории РФ – CIT

Переговоры продолжатся в среду, есть пространство для компромисса – Подоляк

Байден подписал закон об исторических $13,6 млрд помощи Украине

обновленоИз Мариуполя на авто за день выехало 20 тысяч человек – ОП

Российские пропагандисты массово увольняются – СМИ

Все новости...
Росcия
Bloomberg: ФРГ препятствует отключению Сбербанка от SWIFT
Оккупанты подготовили новый фейк, якобы в Украине преследуют евреев – СБУ
В РФ "с сожалением" признали, что против Украины воюют их срочники и сдаются в плен
Последние новости
00:56
Российские военные руководители хотят отправлять на войну курсантов – Генштаб
00:54
ПВО минусирует три самолета, три БПЛА, один вертолет и две ракеты россиян
00:46
Минобороны Британии: РФ ищет себе бойцов в частных компаниях и за границей
00:38
В Украину прибыла новая партия StarLink
00:23
Данилов: в Московии будут квакать лягушки, а Ичкерия станет независимой
00:12
НАТО должна отправить в Украину миротворческую миссию - Качинский
23:59
Война России против Украины может вызвать мировой продовольственный кризис
23:56
США выделят $186 млн для поддержки украинских беженцев
23:55
видео, обновленоЗеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении: Ничего не боятся
23:43
Оккупанты обстреляли окрестности Никополя в Днепропетровской области
Все новости...