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Эвакуированные из Бучи, Ворзеля и Ирпеня прибывают в Киев

Катерина Тищенко, Соня ЛукашоваСреда, 9 марта 2022, 17:11
Эвакуированные из Бучи, Ворзеля и Ирпеня прибывают в Киев
фото ГСЧС

Автобусы с эвакуированными из Бучанского района Киевской области начали прибывать в столицу.

Источник: ГСЧС, ГСЧС в комментарии УП

 

Дословно: "В Киев прибывают автобусы с эвакуированными жителями Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня и Бородянки, населенных пунктов, наиболее пострадавших от российских военных действий".

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Детали: Спасатели встречают эвакуированных на железнодорожном вокзале, оказывают им необходимую психологическую и медицинскую помощь.

На месте также осуществляется координация, у прибывающих спросят, на какое направление они собираются эвакуироваться дальше, их направляют в соответствующие поезда.

 

Кроме того, для этих людей на вокзале организовано питание.

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Как уточнили "Украинской правде" в ГСЧС, оккупанты пропустили автобусы для эвакуации только в Ирпень и Ворзель. В то же время колонне не дали забрать людей из Гостомеля, Бучи и Бородянки. Жителям этих населенных пунктов спасатели тоже помогают уехать, но только сопровождая частные автомобили.

Что предшествовало: 9 марта проходит эвакуация жителей Киевской области, которые фактически с начала войны находятся под беспощадными обстрелами России и остались без связи, отопления и воды. Людей ждут в шести пунктах сбора.

В то же время, российские оккупационные войска срывали эвакуацию из Бучи.

Спасатели сообщают, что самая сложная ситуация по всей стране в Бучанском районе Киевской области. Ситуация в населенных пунктах района не контролируется украинскими властями, оккупантами создана гуманитарная катастрофа.

Темы: эвакуацияКиевская областьКиев
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