Оккупанты предлагают киевлянам выехать в РФ через Беларусь

Русские оккупанті в очередной раз объявляют "гуманитарный коридор" для населения украинских городов, в частности, предлагают киевлянам эвакуироваться через Беларусь в РФ.

Источник: российское государственное издание "РИА Новости"

Детали: Так называемый "гуманитарный штаб" русских оккупантов предлагает открыть "гуманитарные коридоры" в 9 часов утра 9 марта. Оккупационные войска, мол, также будут соблюдать режим прекращения огня.

Захватчики предлагают жителям Киева, Чернигова и окрестностей выехать в Гомель на территории Беларуси, а затем на самолете в Россию. Всем желающим ехать в южном направлении следует, по словам оккупантов, ждать согласования украинской власти.

Жителям Сум предлагают эвакуироваться либо в Полтаву, либо в Белгород в России. Далее якобы они согласны разрешить движение эвакуированных людей на авто, по железной дороге или самолету в другие места.

Также оккупанты предлагают жителям Харькова выехать в направлении Белгорода через гумкоридор, или во Львов, Ивано-Франковск и Ужгород, но при согласовании украинской власти.

Жителям Мариуполя предлагают эвакуироваться через Новоазовск и Таганрог в Ростов-на-Дону, или в Запорожье, но при согласовании с украинскими властями.

Украинская разведка и военное руководство считают, что в ближайшие дни российские оккупационные войска попытаются предпринять попытку штурмовать и захватить Киев.

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