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Оккупанты предлагают киевлянам выехать в РФ через Беларусь

Денис КарловскийВторник, 8 марта 2022, 21:37
Люди на киевском вокзале ждут эвакуационных поездов 8 марта. фото: getty images

Русские оккупанті в очередной раз объявляют "гуманитарный коридор" для населения украинских городов, в частности, предлагают киевлянам эвакуироваться через Беларусь в РФ.

Источник: российское государственное издание "РИА Новости"

Детали: Так называемый "гуманитарный штаб" русских оккупантов предлагает открыть "гуманитарные коридоры" в 9 часов утра 9 марта. Оккупационные войска, мол, также будут соблюдать режим прекращения огня.

Захватчики предлагают жителям Киева, Чернигова и окрестностей выехать в Гомель на территории Беларуси, а затем на самолете в Россию. Всем желающим ехать в южном направлении следует, по словам оккупантов, ждать согласования украинской власти.

Жителям Сум предлагают эвакуироваться либо в Полтаву, либо в Белгород в России. Далее якобы они согласны разрешить движение эвакуированных людей на авто, по железной дороге или самолету в другие места.

Также оккупанты предлагают жителям Харькова выехать в направлении Белгорода через гумкоридор, или во Львов, Ивано-Франковск и Ужгород, но при согласовании украинской власти.

Жителям Мариуполя предлагают эвакуироваться через Новоазовск и Таганрог в Ростов-на-Дону, или в Запорожье, но при согласовании с украинскими властями.

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Украинская разведка и военное руководство считают, что в ближайшие дни российские оккупационные войска попытаются предпринять попытку штурмовать и захватить Киев.

Предыстория:

  • 8 марта украинским властям удалось эвакуировать иностранных студентов и часть жителей города Сумы, окруженного российскими войсками.
  • Ранее оккупанты заявляли, что они, мол, готовы открыть гумкоридоры для эвакуации населения пяти городов 8 марта.
  • Утром 7 марта русские оккупанты объявили так называемый "режим тишины", без согласования с украинской стороной, и предложили мирным жителям эвакуироваться на территорию России и Беларуси.
  • 6 марта русские оккупанты начали обстрелы и сорвали открытие "гуманитарного коридора" из Мариуполя. Его открытие было запланировано на 12 часов дня.
  • 5 марта русские захватчики также сорвали запланированную эвакуацию населения из Мариуполя и Волновахи.

Темы: КиевХарьковМариупольэвакуация
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