Оккупанты предлагают киевлянам выехать в РФ через Беларусь
Русские оккупанті в очередной раз объявляют "гуманитарный коридор" для населения украинских городов, в частности, предлагают киевлянам эвакуироваться через Беларусь в РФ.
Источник: российское государственное издание "РИА Новости"
Детали: Так называемый "гуманитарный штаб" русских оккупантов предлагает открыть "гуманитарные коридоры" в 9 часов утра 9 марта. Оккупационные войска, мол, также будут соблюдать режим прекращения огня.
Захватчики предлагают жителям Киева, Чернигова и окрестностей выехать в Гомель на территории Беларуси, а затем на самолете в Россию. Всем желающим ехать в южном направлении следует, по словам оккупантов, ждать согласования украинской власти.
Жителям Сум предлагают эвакуироваться либо в Полтаву, либо в Белгород в России. Далее якобы они согласны разрешить движение эвакуированных людей на авто, по железной дороге или самолету в другие места.
Также оккупанты предлагают жителям Харькова выехать в направлении Белгорода через гумкоридор, или во Львов, Ивано-Франковск и Ужгород, но при согласовании украинской власти.
Жителям Мариуполя предлагают эвакуироваться через Новоазовск и Таганрог в Ростов-на-Дону, или в Запорожье, но при согласовании с украинскими властями.
Украинская разведка и военное руководство считают, что в ближайшие дни российские оккупационные войска попытаются предпринять попытку штурмовать и захватить Киев.
Предыстория:
- 8 марта украинским властям удалось эвакуировать иностранных студентов и часть жителей города Сумы, окруженного российскими войсками.
- Ранее оккупанты заявляли, что они, мол, готовы открыть гумкоридоры для эвакуации населения пяти городов 8 марта.
- Утром 7 марта русские оккупанты объявили так называемый "режим тишины", без согласования с украинской стороной, и предложили мирным жителям эвакуироваться на территорию России и Беларуси.
- 6 марта русские оккупанты начали обстрелы и сорвали открытие "гуманитарного коридора" из Мариуполя. Его открытие было запланировано на 12 часов дня.
- 5 марта русские захватчики также сорвали запланированную эвакуацию населения из Мариуполя и Волновахи.