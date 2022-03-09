В Кремле заявили, что Путин не знал о срочниках в Украине и требует наказать виновных

В Кремле заявили, что президент РФ Путин поручил прокуратуре наказать виновных в отправке срочников в Украину.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам, пишет РИА Новости

Детали: По словам Пескова, до начала вторжения в Украину по указанию Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил РФ было доведено указание категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины.

"Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания", - сказал Песков.

Прямая речь Пескова: "В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания".

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