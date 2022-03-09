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В Кремле заявили, что Путин не знал о срочниках в Украине и требует наказать виновных

Катерина ТищенкоСреда, 9 марта 2022, 18:26
В Кремле заявили, что Путин не знал о срочниках в Украине и требует наказать виновных
Песков и Путин, фото Getty Images

В Кремле заявили, что президент РФ Путин поручил прокуратуре наказать виновных в отправке срочников в Украину.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам, пишет РИА Новости

Детали: По словам Пескова, до начала вторжения в Украину по указанию Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил РФ было доведено указание категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины.

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"Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания", - сказал Песков.

Прямая речь Пескова: "В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 7 марта президент страны-агрессора Владимир Путин обратился к российским женщинам и пообещал им, что не станет задействовать в военных действиях на территории Украины российских солдат срочной службы и резервистов. 
  • 9 марта на пресс-конференции в Киеве пленные российские военные заявили, что в Украине воюют солдаты срочной службы РФ, за которых подписывают контракт без их согласия.
  • Приблизительно в это же время Министерство обороны страны-агрессора признало, что на территории Украины воюют военнослужащие срочной службы. Там заверили, что "практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России".

Темы: РосcиявойнаПутин
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