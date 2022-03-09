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В Кремле заявили, что Путин не знал о срочниках в Украине и требует наказать виновных

Катерина ТищенкоСреда, 9 марта 2022, 19:26
Песков и Путин, фото Getty Images

В Кремле заявили, что президент РФ Путин поручил прокуратуре наказать виновных в отправке срочников в Украину.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам, пишет РИА Новости

Детали: По словам Пескова, до начала вторжения в Украину по указанию Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил РФ было доведено указание категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины.

"Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания", - сказал Песков.

Прямая речь Пескова: "В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания".

Предыстория:

  • 7 марта президент страны-агрессора Владимир Путин обратился к российским женщинам и пообещал им, что не станет задействовать в военных действиях на территории Украины российских солдат срочной службы и резервистов. 
  • 9 марта на пресс-конференции в Киеве пленные российские военные заявили, что в Украине воюют солдаты срочной службы РФ, за которых подписывают контракт без их согласия.
  • Приблизительно в это же время Министерство обороны страны-агрессора признало, что на территории Украины воюют военнослужащие срочной службы. Там заверили, что "практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России".

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Темы: РосcиявойнаПутин
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