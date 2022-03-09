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Резников рассказал, какие виды техники оккупантов надо уничтожать

Денис КарловскийСреда, 9 марта 2022, 18:28
Резников рассказал, какие виды техники оккупантов надо уничтожать
Министр обороны Резников В Киеве. фото: пресс-служба минобороны

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам с призывом уничтожать технику российских оккупантов, предназначенную для разведки.

Источник: facebook-страница министра

Прямая речь Резникова: "Тысячи наших граждан уже сопротивляются на временно занятых оккупантами территориям. Ваш вклад – огромный!

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Снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно усложнено. Уничтожены много техники. Вы помогли сохранить много жизней.

Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Надо уничтожить российские системы РЭБ и РЭР".

Детали: По его словам, украинская армия будет уничтожать бронетехнику и танки врага, но ВСУ получат дополнительное преимущество над оккупантами, если они потеряют свои средства РЭР и РЭБ.

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Эта техника используется для отслеживания авиации, беспилотников и ракет Вооруженных Сил Украины. Как объясняют в Минобороны, без нее захватчики станут "слепыми" и уязвимыми перед ракетными и авиаударами ВСУ.

Министр поблагодарил украинцев, которые уничтожали тыловое обеспечение русских оккупантов, лишая врагов топлива и боекомплекта.

Резников поделился фотографиями российской военной техники РЭР и РЭБ, которая передвигается по территории Украины.

Виды техники РЭР и РЭБ русских оккупантов, передвигающиеся по территории Украины
Виды техники РЭР и РЭБ русских оккупантов, передвигающиеся по территории Украины
Инфографика: минобороны

Предыстория:

  • Ранее 4 марта министр Резников обращался к украинцам, оказавшимся на захваченных врагом территориях, с просьбой уничтожать вражеские колонны тылового обеспечения.
  • Президент Владимир Зеленский обращался к украинцам, оказавшимся на захваченных территориях, с призывом сплачиваться и выгонять врага с украинской земли.

Служба безопасности распространила перехваченные телефонные разговоры оккупантов со своими родными, в которых они признаются, что оказались в очень затруднительном положении в Украине. Мол, командование бросило их на произвол судьбы, и у них нет никаких поставок запасов.

Темы: РезниковоккупацияРосcияМинобороны
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