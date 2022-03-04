Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Министерстве обороны дали жителям в оккупации методичку борьбы с врагом

Денис КарловскийПятница, 4 марта 2022, 16:17
Уничтоженный военный грузовик россиян с трупом русского оккупанта возле Ситняков под Киевом 3 марта. фото: getty images

В Министерстве обороны напомнили украинцам, оказавшимся на временно оккупированных россиянами территориях, сжигать колонны тылового обеспечения, а не бронетехнику врага.

Источник: facebook-страница Минобороны

Дословно: "Часть нашей территории временно занята русским захватчиком.

Украинцам именно сейчас пора оказывать тотальное народное сопротивление!

Что собой представляет тотальное народное сопротивление:

Танковый батальон из 30 танков, упершийся в позиции наших ВСУ, потеряет 5-6 танков, но не боеспособность.

Если остановить или уничтожить тыловые колонны, везущие в танки боеприпасы, топливо, запасные части, ремонтников, то батальон становится недееспособным полностью.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Вражеские тыловики не бронированы, охраняются солдатами без боевого опыта и являются легкой мишенью".

Детали: В Министерстве обороны утверждают, что работают и довольно простые способы, как, например, поваленные деревья на дорогах.

После этого колонна будет заблокирована, и ее можно сжечь "коктейлями Молотова" и захватывать пленных среди российских оккупантов.

Как настаивают в министерстве, уничтожение тылового обеспечения позволит завершить войну за считанные дни.

Предыстория:

  • В оккупированном российскими захватчиками Мелитополе в запорожской области мирные жители четвертые сутки протестуют, указывая оккупантам на известный маршрут.
  • Российские оккупанты не допустили поставки гуманитарной помощи мирному населению в захваченном Херсоне. В то же время на территории всей Херсонской области исчезла мобильная связь.
  • В ночь на 4 марта российские оккупанты захватили Энергодар в Запорожской области, обстреляв помещение Запорожской атомной электростанции и установив контроль над ней.
  • По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, грядущие дни войны будут еще хуже в отношении обстрелов гражданского населения и разрушений.

Темы: РосcиявойнаоккупацияМинобороны
powered by lun.ua
Главное сегодня

Саммит ЕС принял неоднозначное решение с поддержкой европерспективы Украины

Reuters: Facebook разрешит желать смерти Путину

Украинская армия разбила две колонны вражеской техники и поразила 10 самолетов

Кадыров жалуется на бандеровцев: сообщают родственникам солдат об их смерти в Украине

ВИДЕОВ Мариуполе российские оккупанты совершают обстрелы по полчаса – мэр

Путин не против прямых переговоров с Зеленским – глава МИД Турции  

Все новости...
Росcия
Подоляк о рукопожатии делегации РФ: Мы либо результат даем, либо в игры играем
Россияне массово покидают свою страну на турецких чартерах
Украина предполагает, что у РФ нет контроля над кадыровцами, которые захватывают АЭС
Последние новости
05:14
Греция заберет часть украинцев-беженцев из Польши
05:13
Президент Литвы считает, что саммит ЕС сказал "да" интеграции Украины
05:11
Саммит ЕС принял неоднозначное решение с поддержкой европерспективы Украины
04:55
Американские сенаторы требуют от Байдена разрешить предоставить Украине МиГ-29
04:39
Нацгвардиец с расстояния более 1000 метров обезвредил вражеского спайпера
04:19
США объяснили, почему не будут отправлять батареи Patriot в Украину
03:54
Пентагон: Россияне выпустили по Украине 775 разных ракет
03:45
Под обстрелы оккупантов попали 5 дипучреждений в Украине
02:56
ЮНИСЕФ: Число детей-беженцев из Украины превысило миллион
02:25
МВФ больше не считает дефолт в России маловероятным
Все новости...