В Министерстве обороны дали жителям в оккупации методичку борьбы с врагом

Уничтоженный военный грузовик россиян с трупом русского оккупанта возле Ситняков под Киевом 3 марта. фото: getty images

В Министерстве обороны напомнили украинцам, оказавшимся на временно оккупированных россиянами территориях, сжигать колонны тылового обеспечения, а не бронетехнику врага.

Источник: facebook-страница Минобороны

Дословно: "Часть нашей территории временно занята русским захватчиком.

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Украинцам именно сейчас пора оказывать тотальное народное сопротивление!

Что собой представляет тотальное народное сопротивление:

Танковый батальон из 30 танков, упершийся в позиции наших ВСУ, потеряет 5-6 танков, но не боеспособность.

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Если остановить или уничтожить тыловые колонны, везущие в танки боеприпасы, топливо, запасные части, ремонтников, то батальон становится недееспособным полностью.

Вражеские тыловики не бронированы, охраняются солдатами без боевого опыта и являются легкой мишенью".

Детали: В Министерстве обороны утверждают, что работают и довольно простые способы, как, например, поваленные деревья на дорогах.

После этого колонна будет заблокирована, и ее можно сжечь "коктейлями Молотова" и захватывать пленных среди российских оккупантов.

Как настаивают в министерстве, уничтожение тылового обеспечения позволит завершить войну за считанные дни.

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