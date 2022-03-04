В Министерстве обороны дали жителям в оккупации методичку борьбы с врагом
В Министерстве обороны напомнили украинцам, оказавшимся на временно оккупированных россиянами территориях, сжигать колонны тылового обеспечения, а не бронетехнику врага.
Источник: facebook-страница Минобороны
Дословно: "Часть нашей территории временно занята русским захватчиком.
Украинцам именно сейчас пора оказывать тотальное народное сопротивление!
Что собой представляет тотальное народное сопротивление:
Танковый батальон из 30 танков, упершийся в позиции наших ВСУ, потеряет 5-6 танков, но не боеспособность.
Если остановить или уничтожить тыловые колонны, везущие в танки боеприпасы, топливо, запасные части, ремонтников, то батальон становится недееспособным полностью.
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Вражеские тыловики не бронированы, охраняются солдатами без боевого опыта и являются легкой мишенью".
Детали: В Министерстве обороны утверждают, что работают и довольно простые способы, как, например, поваленные деревья на дорогах.
После этого колонна будет заблокирована, и ее можно сжечь "коктейлями Молотова" и захватывать пленных среди российских оккупантов.
Как настаивают в министерстве, уничтожение тылового обеспечения позволит завершить войну за считанные дни.
Предыстория:
- В оккупированном российскими захватчиками Мелитополе в запорожской области мирные жители четвертые сутки протестуют, указывая оккупантам на известный маршрут.
- Российские оккупанты не допустили поставки гуманитарной помощи мирному населению в захваченном Херсоне. В то же время на территории всей Херсонской области исчезла мобильная связь.
- В ночь на 4 марта российские оккупанты захватили Энергодар в Запорожской области, обстреляв помещение Запорожской атомной электростанции и установив контроль над ней.
- По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, грядущие дни войны будут еще хуже в отношении обстрелов гражданского населения и разрушений.