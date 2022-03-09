Зеленский: Обстрел роддома в Мариуполе – окончательное доказательство геноцида

Президент Владимир Зеленский считает обстрел Россией роддома в Мариуполе окончательным доказательством того, что РФ проводит геноцид украинцев.

Источник: обращение президента

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Прямая речь: "Авиабомба на роддом – это окончательное доказательство, доказательство того, что происходит геноцид украинцев.

Европейцы! Вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами, что происходит с мариупольцами. Вы видели, вы знаете. А значит, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид. Вы должны давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну".

Детали: По словам Зеленского, то, что оккупанты делают с Мариуполем – это уже за пределом зверства.

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"Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было, денацификация больницы?", – спрашивает президент.

По его словам, европейцы и украинцы должны быть едиными в осуждении этого военного преступления России, "в котором отражается все зло, которое оккупанты принесли на нашу землю".

Зеленский напомнил России, что Мариуполь – это тоже Донецкая область, о жителях которой РФ столько говорила. И сейчас все видят, как в России на самом деле относятся к жителям Донецкой области.

"Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да и любой области, ни с одним из городов на земле. Потому что мы – люди. А вы?", - спросил президент.

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