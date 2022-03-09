В обстреле роддома в Мариуполе ранения получили 17 человек
Среда, 9 марта 2022, 19:39
В результате авиаудара по Мариупольскому роддому №2 получили ранения 17 человек, среди них персонал и родившие.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире украинского телевидения
Прямая речь: "Сейчас подтверждено 17 раненых среди персонала и рожениц. По деткам пока 0 подтвержденных.
По жертвам цифра также пока на нуле".
Детали: По его словам, информацию о погибших гражданских лицах трудно подтвердить и вести какую-либо статистику, однако по состоянию на утро 9 марта ему из Мариуполя сообщили о 1207 жертвах среди гражданских.
Предыстория:
- Около 16:30 9 марта русские захватчики сбросили несколько мощных бомб с самолетов на роддом и детскую больницу в центре Мариуполя.
- Мариуполь находится под постоянными обстрелами авиации и артиллерии русских оккупационных войск. Больше недели оккупанты держат город в оцеплении и срывают все попытки эвакуировать мирных жителей через "гуманитарные коридоры".
- Представители Украины подали официальный иск в Международный суд ООН о совершении российскими оккупационными войсками военных преступлений против гражданского населения, в частности, намеренного уничтожения больниц, школ, детских садов и т.д.
- 8 марта оккупанты предложили жителям Мариуполя эвакуироваться под дулами их автоматов в Ростов-на-Дону в РФ.
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