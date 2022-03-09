В обстреле роддома в Мариуполе ранения получили 17 человек

В результате авиаудара по Мариупольскому роддому №2 получили ранения 17 человек, среди них персонал и родившие.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Сейчас подтверждено 17 раненых среди персонала и рожениц. По деткам пока 0 подтвержденных.

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По жертвам цифра также пока на нуле".

Детали: По его словам, информацию о погибших гражданских лицах трудно подтвердить и вести какую-либо статистику, однако по состоянию на утро 9 марта ему из Мариуполя сообщили о 1207 жертвах среди гражданских.

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