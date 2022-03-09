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Захватчики авиаударом уничтожили детскую больницу в Мариуполе

Денис КарловскийСреда, 9 марта 2022, 15:57
Захватчики авиаударом уничтожили детскую больницу в Мариуполе
уничтоженный корпус больницы. скриншот видео мариупольского городского совета

Русские оккупанты сбросили с самолетов несколько бомб по детской больнице в Мариуполе, полностью разрушив корпуса заведения.

Источник: Мариупольский городской совет

Детали: Местные власти уточняют количество пострадавших детей в результате авиаудара захватчиков.

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На видео, опубликованных горсоветом, видно, что помещение больницы сильно разрушено.

На месте взрыва одной из бомб образовалась глубокая воронка в земле.

Очевидцы с места происшествия утверждают, что эпицентр взрывов находился во дворе между корпусами роддома и педиатрического отделения.

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Вскоре на обстрел больницы отреагировал президент Зеленский, который назвал это "зверством" оккупантв. Он призвал не игнорировать террор и закрыть небо над Украиной, чтобы спасти жизнь мирным людям.

По его словам, под завалами в здании есть дети и взрослые.

Воронка на месте взрывы одной из бомб
Воронка на месте взрывы одной из бомб
Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

Предыстория:

  • Мариуполь находится под постоянными обстрелами авиации и артиллерии русских оккупационных войск. Больше недели оккупанты держат город в оцеплении и срывают все попытки эвакуировать мирных жителей через "гуманитарные коридоры".
  • Представители Украины подали официальный иск в Международный суд ООН о совершении российскими оккупационными войсками военных преступлений против гражданского населения, в частности, намеренного уничтожения больниц, школ, детских садов и т.д.

Темы: МариупольРосcиявойнадети
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