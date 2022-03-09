Захватчики авиаударом уничтожили детскую больницу в Мариуполе

Русские оккупанты сбросили с самолетов несколько бомб по детской больнице в Мариуполе, полностью разрушив корпуса заведения.

Источник: Мариупольский городской совет

Детали: Местные власти уточняют количество пострадавших детей в результате авиаудара захватчиков.

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На видео, опубликованных горсоветом, видно, что помещение больницы сильно разрушено.

На месте взрыва одной из бомб образовалась глубокая воронка в земле.

Очевидцы с места происшествия утверждают, что эпицентр взрывов находился во дворе между корпусами роддома и педиатрического отделения.

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Вскоре на обстрел больницы отреагировал президент Зеленский, который назвал это "зверством" оккупантв. Он призвал не игнорировать террор и закрыть небо над Украиной, чтобы спасти жизнь мирным людям.

По его словам, под завалами в здании есть дети и взрослые.

Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність. pic.twitter.com/xEFndMPqPK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

🤬 Російськи окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню у Маріуполі.



Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється. pic.twitter.com/zlKJLaUhQx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2022

Воронка на месте взрывы одной из бомб Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

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